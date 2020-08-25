

НПО призывают парламент не принимать поправки к закону о вещании

25.08.2020 16:25





НПО призывают парламент не принимать законодательную инициативу председателя Комитета по правам человека о внесении изменений в закон о вещании.



Как сказано в их заявлении, предлагаемыми поправками будет ограничен закрепленный в Конституции Грузии основной принцип свободы СМИ и недопустимости цензуры.



«Предлагаемая инициатива вступит в силу с 1 сентября 2020 года и связана с распространением информации в средствах массовой информации. Согласно поправкам, в закон будут добавлены статьи 561 и 562. Законопроектом вводит понятие информации, содержащей угрозу для детей, устанавливаются критерии, определяющие категории программ, которые в свою очередь устанавливают, какая программа будет считаться непригодной для несовершеннолетних в соответствии с возрастными группами.



На первый взгляд, изменения связаны с такими важными вопросами, как суицид, освещение насилия, наркотиков, азартных игр и сексуальных сцен. Однако в новых регуляциях используется несколько расплывчатых терминов («содействие социализации», «несоответствующая программа», «оскорбительная лексика» и т. д.), определение которых носит сложный, субъективный и оценочный характер. Предлагаемыми нормами будет ограничено закрепленное в Конституции Грузии основное право на свободу СМИ и недопустимости цензуры. Кроме того, ограничение является расплывчатым и дает значительную возможность для контроля СМИ и цензуры. Легитимная цель такого ограничения свободы выражения мнения должна быть четко определена и обосновывать такую высшую ценность, как защита и благополучие детей», - сказано в заявлении.



В письме также говорится, что после внесения поправок в закон о вещании понятие извращенного полового акта «вернулось» в грузинское законодательное пространство, которое было удалено из Уголовного кодекса еще в 2013 году как дискриминационный термин.



«Законодательные изменения не соответствуют конвенции ООН о правах ребенка, поскольку статья 13 конвенции предусматривает право на получение информации, а статья 17 признает важную роль средств массовой информации в предоставлении информации детям.



Комитет не обеспечил вовлечение неправительственного сектора в процесс разработки поправок, обладающего соответствующей компетенцией в области защиты и благополучия детей. Общественные организации отмечают, что это не первый случай, когда заявления и инициативы председателя комитета по правам человека противоречат основным стандартам прав человека. Его деятельность в течение многих лет критически оценивается неправительственным сектором», - отмечают организации.

Соответственно, они призывают парламент: не принимать предложенные изменения; обеспечить участие неправительственного сектора и заинтересованных сторон в процессе подготовки изменений с учетом истинных интересов ребенка.





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