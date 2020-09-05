

В Грузии выявлено 25 новых случаев коронавируса

05.09.2020 11:38





В Грузии выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1 621. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний.



Количество выздоровевших увеличилось на 8 и составляет 1 302.



В режиме карантина находятся 6 144 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 292.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.



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