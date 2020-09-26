

В карантине скончался молодой мужчина

26.09.2020 21:01





Министерство ВД распространяет информацию об умершем в карантинном пространстве в Телави.



В заявлении говорится, что департамент полиции Кахетии начал расследование факта по статье 115 УК Грузии.



«На данном этапе по итогам следственных мероприятий установлено, что в одной из гостиниц города Телави, где из-за пандемии коронавируса обустроена карантинная зона, гостиничный персонал обнаружил мертвым Г. Г. 1991 года рождения. Данное лицо вернулось в Грузию из Франции 24 сентября, после чего было переведено в гостиничный номер в Телави. Умерший доставлен для проведения исследования на экспертизу», - сказано в информации.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





