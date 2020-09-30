

В Грузии от коронавируса скончалась 60-летняя жительница Аджарии

30.09.2020 15:47





В Грузии от коронавируса скончался 39-й пациент — 60-летняя жительница Аджарии. Это уже третий случай летального исхода за сегодняшний день.



Накануне от коронавируса в стране скончались 4 человека. В сентябре фиксируется самый высокий уровень смертности с начала пандемии. В период с 20 по 30 сентября коронавирус унес жизни 18-ти граждан Грузии.



Напомним, за минувшие сутки в Грузии было выявлено 326 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных Covid-19 в стране достигло 6192-х. Информация об этом размещена на сайте stopcov.ge.



Список выздоровевших увеличился на 796 и достиг 3120-ти. В целом в настоящее время в Грузии проходят лечение 3035 Covid-инфицированных.



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