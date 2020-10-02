

В Грузии примерно у 50 школьников зафиксировали температуру в первый учебный день

02.10.2020 14:59





Примерно у 50 школьников в Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Зугдиди 1 октября была зафиксирована температура, из-за чего их на время отстранили от занятий. Об этом сообщила заместитель министра образования Екатерина Дгебуадзе.



По оценке министра, 50 человек – это небольшое количество. Также Дгебуадзе отметила, что Минобразования следит за динамикой процессов, и активно обменивается информацией с Минздравом.



«Когда ученики входят в школы, им измеряют температуру. Если у кого-то температура повышена, то он покидает здание школы на определенное время или же переходит в другое пространство, чтобы через несколько минут повторно измерить температуру», — сказала Дгебуадзе.



Если у ребенка повторно будет зафиксирована температура, его переведут в изолированную комнату, где он будет ждать своих родителей. Далее законные представители несовершеннолетнего обязаны будут обратиться в поликлинику или позвонить в «112».



В школах крупных городов Грузии с 1 октября частично возобновилось очное обучение – для учащихся 1-6 классов. На дистанционном обучении пока что остаются ученики в Аджарии, а также некоторых школ в регионах Гурия, Самегрело, Шида-Картли.



Минобразования Грузии обещает вводить точечные ограничения, если в какой-то школе будут зафиксированы случаи COVID-19. При выявлении фактов всех учителей и учеников учреждения переведут в самоизоляцию, школу продезинфицируют, а обучение продолжится дистанционно.



Что касается мер безопасности, к новому учебном году министерство обеспечило государственные школы бесконтактными термометрами, масками, дезинфицирующими средствами и дезбарьерами. Также разработаны специальные директивы для школьных администраций, педагогов, учеников и их родителей.



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