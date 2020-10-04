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Еще два пациента с коронавирусом скончались в Грузии
04.10.2020 12:51
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще два пациента, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 50. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В Грузии выявлено 554 новых случая заражения коронавирусом и общее количество случаев инфицирования составляет 8118. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Выздоровели еще 252 пациента, и их общее число составляет 4244.
В режиме карантина находятся 5392 человека, а в стационаре под наблюдением – 836. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 1100.
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