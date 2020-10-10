

В Тбилиси прошла акция в поддержку задержанных по делу о демаркации границы

10.10.2020 21:37

"Новости-Грузия"



Акция в поддержку задержанных экспертов государственной комиссии по демаркации границы с Азербайджаном прошла сегодня у здания парламента в центре Тбилиси.



Бывший сопредседатель комиссии Ивери Мелашвили и его коллега Наталья Ильичевой были задержаны 7 октября по обвинению в нарушении территориальной неприкосновенности Грузии.



По версии следствия, Тбилиси и Баку еще в 1994 году договорились демаркировать границу согласно карте, изданной в 1938 году, однако члены комиссии умышленно скрыли ее и при работе руководствовались документами 1970 — 1980-х годов. Утверждается, что использованные карты «существенно противоречат исторической границе» Грузии, в том числе и в отношении спорной части монастырского комплекса Давид-Гареджи.



Акцию в поддержку Мелашвили и Ильичевой организовало оппозиционное молодежное движение «Сирцхвилия», члены которого называют задержанных экспертов «политзаключенными». Мероприятие анонсировали в фейсбуке за день до даты проведения. Число участников не превышало сотни.



К митингу присоединились лидеры крупнейших оппозиционных партий Грузии, а также члены НПО, которые ранее назвали «дело картографов» политически мотивированным и призвали власти прекратить манипулировать чувствительными темами в предвыборный период.



Перед собравшимися выступила супруга Мелашвили Тамар Суладзе. Она поблагодарила их за поддержку, отметив, что сейчас сильно переживает за состояние здоровья пожилого мужа.



«Ни я, ни мой супруг – не политики. Я никогда не думала, что кто-то сможет придумать такое, я поражена. Конечно же, я вижу здесь политический мотив», — сказала Суладзе.



Жена задержанного эксперта также призвала власти начать публичное расследование дела. Она также обратилась и к представителям патриархии Грузии, недвусмысленно намекнув на личную заинтересованность священнослужителей.



«Возможно, что все это по поручению кого-то. Если это так, духовные лица лучше меня знают, что клевета – это величайший грех… Я призываю всех одуматься, не продолжать эту клевету и выяснить правду», — заявила Суладзе.



Директор авторитетной неправительственной организации Transparency International Georgia Эка Гигаури также видит в деле политические мотивы. Кроме того, она говорит об интересах Кремля и указывает на возможное вмешательство России.



«Никто не хотел отдавать Давид-Гареджи, никто не скрывал карты. Даже если бы задержанные люди желали сделать это, им бы потребовалось согласие министра иностранных дел, премьер-министра, всех членов Совета безопасности и 3/4 парламента… Они [эксперты комиссии] просто не способны были сделать это, и поэтому все это ложь», — сказала Гигаури.



К этому времени акция у парламента уже завершена. Участники митинга заявили, что в будущем планируют новые протесты с требованием освобождения Мелашвили и Ильичевой.



Оба эксперта находятся под следствием по статье 308 УК Грузии, которая подразумевает «передачу части территории Грузии иностранному государству или откола от территории Грузии ее части» и наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Задержанные не признают свою вину. 9 октября Тбилисский городской суд отправил Мелашвили и Ильичеву в предварительное заключение.



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