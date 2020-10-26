

Гамкрелидзе: Пик у нас придется на вторую, третью неделю ноября

26.10.2020 14:10





На данном этапе статистика растет, пик у нас будет на вторую, третью неделю ноября, поэтому ежедневная тенденция роста числа случаев продолжится, но этот процесс до сих пор управляем и должен быть управляемым, - об этом после заседания координационного совета заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, всего в стране проведена 851 тысяча PCR-тестов и 441 тысяча экспресс-тестов на антигены и антитела.



«Показатель тестирования на миллион населения у нас 29 тысяч. Сейчас основной удар переходит на первичное здравоохранение и госпитальный сектор и слоган «Оставайтесь дома», пожалуйста, озвучивайте как можно чаще», - сказал Амиран Гамкрелидзе.



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