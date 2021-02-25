

OMV будет добывать нефть и газ в Грузии

25.02.2021 23:03





Одна из десяти крупнейших европейских нефтяных компаний OMV будет добывать нефть и газ в Грузии

Крупнейшая компания в Восточной Европе OMV Petrom SA входит в Грузию. В ближайшее время будет подписан контракт на добычу, сбор, обработку и повторную интерпретацию геолого-геофизических данных на континентальном шельфе Черного моря (площадь 5282 км2) для добычи нефти и газа. OMV PETROM дочерняя компания OMV, входящей в десятку крупнейших нефтяных компаний Европы. Информацию об этом распространяет министерство экономики, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.



Сегодня проект соглашения одобрило правительство Грузии. Таким образом, Грузия войдет в число стран, где на шельфе ведутся разведочные работы на нефть и газ.



«Это еще одно доказательство того, что бизнес-среда в Грузии, в том числе в сфере добычи нефти и газа, настолько прозрачна, привлекательна и понятна для нефтедобывающих гигантов мирового значения, что нефтяная компания номер два в Австрии и номер 10 в Европе проявили интерес к Грузии и с ней в ближайшее время будет подписан контракт. Агентство нефти и газа министерства экономики и устойчивого развития Грузии 22 июня 2020 года провело открытый международный тендер на генеральную лицензию на использование нефтегазовых ресурсов на II и III лицензионных участках Черного моря, в ходе которого компания OMV PETROM S.A, которая входит в группу крупнейшей австрийской компанит OMV была объявлена победителем. Компания, выигравшая тендер, проведет двух- и трехмерную сейсморазведку, на последнем этапе начнется бурение. Стоимость этапа бурения зависит от результатов исследований. Стоимость аналогичного проекта — открытия месторождения «Домино» в румынских территориальных водах, связанного с австрийской OMV, составляет 1,5 миллиарда долларов», — заявляют в министерстве.



В ведомстве также заявляют, что поисковые операции из стран Черноморского бассейна в Турции, России, Болгарии, Румынии и Украине. В ходе поисков были обнаружены крупные залежи углеводородов в Румынии и Украине, недалеко от коммерческого открытия находится Болгария, где работает OMV PETROM. С 2005 по 2019 год компания заплатила Румынии налогов в размере 30,4 млрд евро.



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