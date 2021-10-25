

Саакашвили потребовалось вмешательство реаниматолога - адвокат

25.10.2021 14:06





Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, Дмитрий Садзаглишвили заявил, что накануне в анализах политика «один из жизненных показателей упал до критического уровня». Он отметил, что «потребовалась вмешательство реаниматологов, вследствие чего показатель стабилизировался».



«Это подтверждается выводом консилиума о том, что сейчас экс-президент входит в фазу голодовки, при которой в любой момент времени ожидается резкое ухудшения состояние здоровья, по причине чего возникает необходимость незамедлительного оказания медицинских услуг», — резюмировал адвокат.



Напомним, что уже 25-ый день Саакашвили голодает в знак протеста. Он отказывается принимать пищу во время заключения, но согласен на медикаментозное вмешательство.



Консилиум врачей, созданный Минздравом для изучения состояния экс-президента, рекомендовал его госпитализировать.



Государство на данный момент выражает готовность предоставить Саакашвили все необходимые услуги в 18-ом лечебном учреждении Пенитенциарной службы.



Саакашвили и его адвокаты требуют перевода в частную клинику.



«Консилиум, состав которого комплектовался Минздравом, в своем выводе отметил, что лечение Саакашвили нужно продолжить в многопрофильной клинике, в которой будет возможность провести магнитно-резонансное исследование, компьютерную томографию и дуплексное сканирование.



Представители Народного защитника также заявили, что в 18-ом учреждении нет возможности провести компьютерную томографию. В принципе, Министерство юстиции это не отрицает.



Соответственно, Минюст не выполняет рекомендации консилиума», — резюмировал Садзаглишвили.



24 октября Народный защитник Грузии заявила о рисках безопасности и указала, что рекомендации группы врачей тюремной больницы не соответствуют [состоянию здоровья Саакашвили — ред.]



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