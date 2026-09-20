Количество осадков, выпавших за 24 часа на станции в Батуми, является беспрецедентным - Агентство окружающей среды

20.09.2026 15:23









В течение суток 19 сентября — до утра 20 сентября — на побережье Аджарии и прилегающей территории наблюдались осадки высокой интенсивности. В результате в отдельных районах Батуми произошло подтопление улиц и временная перегрузка городской инфраструктуры. Об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды.



По данным агентства, по сравнению с историческими данными количество осадков, выпавших за 24 часа на станции в Батуми, является беспрецедентным для сентября и относится к осадкам с повторяемостью раз в 100 лет.



«Согласно метеорологическим наблюдениям Национального агентства окружающей среды, самое большое количество осадков в регионе было зафиксировано в городе Батуми. Дождь непрерывно шёл в течение 21 часа, а суммарное количество осадков, выпавших 19–20 сентября, составило 275 мм, что превышает 90% климатической нормы месяца.



При этом за один час (с 21:00 до 22:00 19 сентября) выпало 20% от этого количества — 52,5 мм.



По сравнению с историческими данными, количество осадков, выпавших за 24 часа на станции в Батуми (273 мм), является беспрецедентным для сентября и соответствует осадкам с повторяемостью раз в 100 лет.



Кроме того, согласно данным метеорологических станций агентства, количество осадков, выпавших 19–20 сентября, составило:



• на станции в Кобулети — 134,5 мм;



• в Кохи (Кобулети) — 58,5 мм;

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на территории Национального парка Мтирала — 93 мм;



• на станции Синдие́ти (Хелвачаури) — 50,8 мм.



Национальное агентство окружающей среды продолжает непрерывный мониторинг гидрометеорологических условий.



Информацию и предупреждения о прогнозируемой погоде и гидрометеорологических угрозах можно найти на мобильной платформе раннего предупреждения Национального агентства окружающей среды», — говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.







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