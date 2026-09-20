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«112» – Технические сбои устранены, звонки на линию неотложной помощи поступают в бесперебойном режиме


20.09.2026   15:10


В Центре управления общественной безопасностью 112 устранена техническая неисправность.

Об этом говорится в распространённой 112 информации.

«В Центре управления общественной безопасностью 112 устранена техническая неисправность, и сообщения на номер экстренной помощи поступают без перебоев. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в информации.

Напомним, что утром Центр управления общественной безопасностью 112 распространил информацию о том, что из-за технической неисправности звонки на номер 112 поступали с перебоями.


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