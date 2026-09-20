В Тбилисской детской больнице имени Иашвили лечение от гастроэнтерита продолжают проходить 8 детей

20.09.2026 15:13





В Центральной детской больнице имени Иашвили на данном этапе проходят лечение 8 детей.



По информации клиники, по состоянию на вчерашний день в стационаре находились 14 пациентов — сегодня 6 из них были выписаны домой, 8 пациентов остаются в больнице, их клиническое состояние стабильное.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в клинике, у пациентов отмечались гастроинтестиальные жалобы. На данном этапе им проводится соответствующее лечение, а также осуществляется оценка и мониторинг динамики их клинического состояния.



Напомним, что по информации Национального центра по контролю заболеваний, результаты лабораторных исследований указывают на то, что основной причиной подавляющего большинства случаев гастроэнтерита в детских садах, с высокой вероятностью, был норовирус. По их же данным, этот патоген является основной причиной вирусных гастроэнтеритов во всём мире.



Согласно данным по Грузии, именно норовирус является причиной 40–45% случаев вирусных гастроэнтеритов. Напомним также, что ранее Служба расследований начала расследование по факту предполагаемой интоксикации воспитанников детских садов. «Какой именно продукт стал причиной интоксикации, будет установлено в результате соответствующей экспертизы. Расследование продолжается. Из всех детских садов, где были зафиксированы случаи интоксикации, будут изъяты имеющие значение для дела предметы, документы и продукты питания», — говорится в информации.





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