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НПО: Борьба с коррупцией более не является приоритетом для властей Грузии
20.11.2021 18:30
Грузинские неправительственные организации заявили, что на 21-ом пленарном заседании Организации экономического сотрудничества и развития (OECD)/Антикоррупционной сети Восточной Европы и Центральной Азии (ACN) должны были утвердить отчет об оценке ситуации в отношении коррупции в стране. Однако, по их заявлению, правительство Грузии отказалось от утверждения отчета на данном заседании, затребовав дополнительное время для изменения текста документа.
В заявлении НПО говорится, что отчет о коррупции был подготовлен в рамках пятого раунда мониторинга OECD/ACN, изучающего этот вопрос:
«Делегация Грузии на 21-ом пленарном заседании OECD/ACN отличалась неконструктивными и неколлегиальными заявлениями в адрес авторов отчета.
На заседании также присутствовали представители стран, в которых задействована OECD, представители Евросоюза, Агентства международного развития США (USAID), Программы развития ООН и другие.
Этот шаг правительства Грузии наносит серьезный ущерб иностранному имиджу страны и долгим и продуктивным отношениям с OECD/ACN», — говорится в заявлении.
По мнению авторов, отказ правительства утвердить антикоррупционный отчет противоречит воле грузинского народа о строительстве европейской, демократической, свободной от коррупции страны.
Миссия мониторинга OECD/ACN оценила следующие сферы, связанные с коррупцией:
•Осуществление правительством национальной антикоррупционной политики;
•Исполнение закона о конфликте интересов на практике;
•Функционирование системы деклараций должностных лиц;
•Защита на практике осведомителей;
•Система судов и прокуратуры;
•Система госзакупок;
•Эффективность расследования случаев коррупции на высоком уровне.
Организации отмечают, что правительство Грузии в последние годы приостановило осуществление реформ в сфере борьбы с коррупцией.
По их словам, Межведомственный совет по борьбе с коррупцией в последний раз заседал два года назад:
«Секретариат совета на самом деле не существует, поскольку более 7 месяцев в нем никто не работает. К концу 2021 года до сих пор не утвержден план действий на 2021-2022 годы. Реформа Партнерства открытого управления (OGP) остановлена уже два года».
Исходя из вышеперечисленного, организации считают, что борьба с коррупцией более не является приоритетом для властей Грузии.
Они призывают правительство принять во внимание рекомендации местных и международных организаций и признать имеющиеся вызовы, что критически важно для успешного проведения реформ.
Заявление подписали:
•Transparency International Georgia
•Institute for Development of Freedom of Information
•Georgian Young Lawyers Association
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