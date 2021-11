НПО: Борьба с коррупцией более не является приоритетом для властей Грузии

Грузинские неправительственные организации заявили, что на 21-ом пленарном заседании Организации экономического сотрудничества и развития (OECD)/Антикоррупционной сети Восточной Европы и Центральной Азии (ACN) должны были утвердить отчет об оценке ситуации в отношении коррупции в стране. Однако, по их заявлению, правительство Грузии отказалось от утверждения отчета на данном заседании, затребовав дополнительное время для изменения текста документа.



В заявлении НПО говорится, что отчет о коррупции был подготовлен в рамках пятого раунда мониторинга OECD/ACN, изучающего этот вопрос:



«Делегация Грузии на 21-ом пленарном заседании OECD/ACN отличалась неконструктивными и неколлегиальными заявлениями в адрес авторов отчета.



На заседании также присутствовали представители стран, в которых задействована OECD, представители Евросоюза, Агентства международного развития США (USAID), Программы развития ООН и другие.



Этот шаг правительства Грузии наносит серьезный ущерб иностранному имиджу страны и долгим и продуктивным отношениям с OECD/ACN», — говорится в заявлении.



По мнению авторов, отказ правительства утвердить антикоррупционный отчет противоречит воле грузинского народа о строительстве европейской, демократической, свободной от коррупции страны.



Миссия мониторинга OECD/ACN оценила следующие сферы, связанные с коррупцией:

•Осуществление правительством национальной антикоррупционной политики;

•Исполнение закона о конфликте интересов на практике;

•Функционирование системы деклараций должностных лиц;

•Защита на практике осведомителей;

•Система судов и прокуратуры;

•Система госзакупок;

•Эффективность расследования случаев коррупции на высоком уровне.



Организации отмечают, что правительство Грузии в последние годы приостановило осуществление реформ в сфере борьбы с коррупцией.



По их словам, Межведомственный совет по борьбе с коррупцией в последний раз заседал два года назад:



«Секретариат совета на самом деле не существует, поскольку более 7 месяцев в нем никто не работает. К концу 2021 года до сих пор не утвержден план действий на 2021-2022 годы. Реформа Партнерства открытого управления (OGP) остановлена уже два года».



Исходя из вышеперечисленного, организации считают, что борьба с коррупцией более не является приоритетом для властей Грузии.



Они призывают правительство принять во внимание рекомендации местных и международных организаций и признать имеющиеся вызовы, что критически важно для успешного проведения реформ.



Заявление подписали:

•Transparency International Georgia

•Institute for Development of Freedom of Information

•Georgian Young Lawyers Association



