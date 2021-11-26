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Полиция удалила с акции перед сакребуло Батуми несколько человек
26.11.2021 13:13
Параллельно с заседанием муниципального собрания, на котором обсуждался проект бюджета Батуми на следующий год, перед зданием сакребуло Батуми прошла акция.
Возле здания собрались сторонники «Национального движения» и члены партии. Представители «Единого национального движения» протестовали против проекта бюджета и требовали впустить их в здание.
Ситуация на месте несколько раз обострялась, после чего мобилизованные на месте правоохранители удалили с территории несколько человек.
Сегодняшнее заседание сакребуло Батуми несколько раз прерывалось на несколько минут. Причина этого была в том, что член «Единого национального движения» Мирдат Камададзе распылил в зале заседаний неопределенное вещество, из-за чего в зале появился неприятный запах.
Позже в сакребуло Батуми возобновили заседание и утвердили бюджет города на следующий год.
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