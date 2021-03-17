

В Грузии отмечается тенденция роста физического насилия против журналистов

17.03.2021 00:29









Мониторинг демонстрирует тенденцию роста физического насилия против грузинских журналистов: в 2017 – 4 случая, в 2018 – 7, в 2019 году – 53, в 2020 — 28. Примечательно, что за нападения и даже похищения журналистов никто не несет наказания.



Так например, в мае 2017 года в Тбилиси был похищен азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, как уверяет его адвокат, при помощи грузинских спецслужб, помогавшим своим азербайджанским коллегам. Это событие вызвало резкую реакцию не только международных организаций, но и населения Грузии. Историю Мухтарлы сравнивали с судьбами журналистов из соседних диктаторских стран. Ни расследования, ни установления виновных в этом преступлении не последовало.



В ночь на 21 июля 2019 года журналистов расстреливали в упор резиновыми пулями и травили газом во время разгона акции протеста у парламента Грузии. Тогда пострадали 39 журналистов, сильнее всех те, кто находился возле шеренги спецназа, который без предупреждения, предусмотренного законом, открыл прицельный огонь на поражение. Отснятые видео показывают, что стрелявшие выискивают жертвы, потом открывают огонь с расстояния 10-15 метров. Эти события власти объявили «попыткой переворота», прекратив расследование событий, в том числе, и серьезно травмированных двух протестующих, у которых резиновыми пулями выбиты глаза. Многочисленные заявления неправительственных организаций ни к чему не привели – второй год власти хранят молчание по поводу того, кто отдал приказ разгонять акцию протеста и кто позволил применять спецсредства без предупреждения.



В 2020 году случаев насилия было меньше — 24, из них два — на территории оккупированной Абхазии. Но как и в 2019 году, 9 ноября 2020 года полиция вновь применила спецсредства против протестующих – пострадали восемь журналистов, получивших отравление перечным газом; водометами были повреждены несколько камер.



8 марта 2021 года сразу семь журналистов получили травмы разной степени тяжести в результате давки и применения силы со стороны полиции. Это произошло на западе Грузии в городке Мартвили, после заседания епархии Грузинской православной церкви, на котором два дьякона были лишены сана. После принятия решения митрополит Степане потребовал от полиции «очистить помещение от журналистов» — началась давка, полицейские выталкивали журналистов со второго этажа здания, обломились перила веранды и журналисты начали падать с четырехметровой высоты. В результате двое попали в больницу с повреждением позвоночника и переломом руки, еще у двоих сотрясение мозга. Патриархия Грузинской православной церкви обвинила в случившемся журналистов, МВД хранит молчание, хотя на распространенных видео видно, что виноваты именно полицейские, применившие силу против репортеров.



За три месяца нового года зафиксированы уже 16 случаев насилия против журналистов, на которые власти традиционно не обращают внимания, игнорируя заявления НПО.



Раньше Грузия не сталкивалась с такими проблемами – единичные случаи насилия, за редким исключением, не были связаны с действиями власти. Возможно, поэтому журналисты до сих почти не пользуются специальными отличительными жилетами с надписью «Press». Другой причиной может быть менталитет маленькой страны, когда многие знают друг друга в лицо и надеются, что насилие применяться не будет.



Еще одна особенность Грузии – нежелание журналистов отстаивать свои права и активно защищать себя, чтобы продемонстрировать, что безнаказанность приводит к новым преступлениям. Реакции на все последние случаи нападений на журналистов ограничиваются заявлениями неправительственных и международных организаций, а власти на них не обращают внимания.



Противостояние СМИ и власти в Грузии принимает новые формы – помимо противодействия и физического наказания оппозиционных СМИ, представители власти, чиновники и депутаты отказываются общаться с оппозиционными и критически настроенными журналистами, оскорбляют их и угрожают. Если эта тенденция сохранится, то Грузия рискует стать в один ряд с другими пост-советскими репрессивными режимами, безнаказанно практикующими жесткие преследования независимых работников СМИ. После 2016 года, когда парламентские выборы в Грузии выиграла партия «Грузинская мечта», участились случаи давления представителей власти на независимую прессу. Если до этого журналисты становились жертвами в основном героев своих публикаций, то последние пять лет против журналистов целенаправленно действуют представители власти, прежде всего, полиция. Об этом говорится в материале сотрудника « Фонда расследований преступлений против СМИ » Олега Панфилова.Мониторинг демонстрирует тенденцию роста физического насилия против грузинских журналистов: в 2017 – 4 случая, в 2018 – 7, в 2019 году – 53, в 2020 — 28. Примечательно, что за нападения и даже похищения журналистов никто не несет наказания.Так например, в мае 2017 года в Тбилиси был похищен азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, как уверяет его адвокат, при помощи грузинских спецслужб, помогавшим своим азербайджанским коллегам. Это событие вызвало резкую реакцию не только международных организаций, но и населения Грузии. Историю Мухтарлы сравнивали с судьбами журналистов из соседних диктаторских стран. Ни расследования, ни установления виновных в этом преступлении не последовало.В ночь на 21 июля 2019 года журналистов расстреливали в упор резиновыми пулями и травили газом во время разгона акции протеста у парламента Грузии. Тогда пострадали 39 журналистов, сильнее всех те, кто находился возле шеренги спецназа, который без предупреждения, предусмотренного законом, открыл прицельный огонь на поражение. Отснятые видео показывают, что стрелявшие выискивают жертвы, потом открывают огонь с расстояния 10-15 метров. Эти события власти объявили «попыткой переворота», прекратив расследование событий, в том числе, и серьезно травмированных двух протестующих, у которых резиновыми пулями выбиты глаза. Многочисленные заявления неправительственных организаций ни к чему не привели – второй год власти хранят молчание по поводу того, кто отдал приказ разгонять акцию протеста и кто позволил применять спецсредства без предупреждения.В 2020 году случаев насилия было меньше — 24, из них два — на территории оккупированной Абхазии. Но как и в 2019 году, 9 ноября 2020 года полиция вновь применила спецсредства против протестующих – пострадали восемь журналистов, получивших отравление перечным газом; водометами были повреждены несколько камер.8 марта 2021 года сразу семь журналистов получили травмы разной степени тяжести в результате давки и применения силы со стороны полиции. Это произошло на западе Грузии в городке Мартвили, после заседания епархии Грузинской православной церкви, на котором два дьякона были лишены сана. После принятия решения митрополит Степане потребовал от полиции «очистить помещение от журналистов» — началась давка, полицейские выталкивали журналистов со второго этажа здания, обломились перила веранды и журналисты начали падать с четырехметровой высоты. В результате двое попали в больницу с повреждением позвоночника и переломом руки, еще у двоих сотрясение мозга. Патриархия Грузинской православной церкви обвинила в случившемся журналистов, МВД хранит молчание, хотя на распространенных видео видно, что виноваты именно полицейские, применившие силу против репортеров.За три месяца нового года зафиксированы уже 16 случаев насилия против журналистов, на которые власти традиционно не обращают внимания, игнорируя заявления НПО.Раньше Грузия не сталкивалась с такими проблемами – единичные случаи насилия, за редким исключением, не были связаны с действиями власти. Возможно, поэтому журналисты до сих почти не пользуются специальными отличительными жилетами с надписью «Press». Другой причиной может быть менталитет маленькой страны, когда многие знают друг друга в лицо и надеются, что насилие применяться не будет.Еще одна особенность Грузии – нежелание журналистов отстаивать свои права и активно защищать себя, чтобы продемонстрировать, что безнаказанность приводит к новым преступлениям. Реакции на все последние случаи нападений на журналистов ограничиваются заявлениями неправительственных и международных организаций, а власти на них не обращают внимания.Противостояние СМИ и власти в Грузии принимает новые формы – помимо противодействия и физического наказания оппозиционных СМИ, представители власти, чиновники и депутаты отказываются общаться с оппозиционными и критически настроенными журналистами, оскорбляют их и угрожают. Если эта тенденция сохранится, то Грузия рискует стать в один ряд с другими пост-советскими репрессивными режимами, безнаказанно практикующими жесткие преследования независимых работников СМИ.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





