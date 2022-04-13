

Людмила Денисова - Изюм находится на грани выживания

13.04.2022 00:19





Изюм Харьковской области находится на грани выживания. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.



По подсчетам городских властей, сейчас в Изюме находится около 15 тысяч гражданских лиц.



Из-за активных боевых действий и оккупации города российскими войсками там нет ни света, ни воды, ни тепла, ни связи. Медицинские заведения не работают, лекарств нет, заявляет Денисова.



«Люди голодают, ведь доставить им продукты питания пока невозможно, и эвакуировать их из города тоже», - пишет омбудсмен.



Сейчас Изюм стал для армии РФ логистическим центром: туда стягиваются войска, чтобы дальше вести наступление на Донецкую область.



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