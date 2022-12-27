

Рати Брегадзе: Думаю, люди на оккупированных территориях ясно увидят, что сила в единстве, а развитие - в мире

27.12.2022 20:37









Как отметил Брегадзе, премьер-министр четко обозначил главный приоритет, являющийся мечтой каждого грузина – объединение страны мирным путем.



«Представляя годовой отчет, премьер-министр подробно рассказал о достижениях Грузии в различных сферах, назвал существующие проблемы и ознакомил общественность с путями их решения.



Прошедший год был историей борьбы нашего народа за мир, поддержки украинцев, находящихся в несправедливой войне, увеличения темпов экономического развития Грузии, ускорения процесса евроинтеграции, начала новых проектов большого геополитического значения, ориентированных на благополучие нашего государства, заботы о правах человека и победы национальных интересов Грузии в международных судах.



Все это правительство сумело под руководством г-на Ираклия Гарибашвили, прилагая усилиями вместе с парламентом, всеми другими государственными структурами и международными партнерами.



Сегодня



Г-н Гарибашвили четко обозначил главный приоритет, являющийся мечтой каждого грузина – объединение страны мирным путем. Это должно быть объединяющей всех главной заботой нашего общества.



Со своей стороны хочу поблагодарить г-на премьер-министра за его достойное лидерство!», - пишет министр. Сегодня премьер-министр озвучил конкретную, беспрецедентную инициативу в направлении Абхазии и Самачабло. Я думаю, что люди, живущие на наших оккупированных территориях, серьезно задумаются над таким предложением и ясно увидят, что в единстве сила, а развитие – в мире, - об этом министр юстиции Грузии Рати Брегадзе пишет в социальной сети.Как отметил Брегадзе, премьер-министр четко обозначил главный приоритет, являющийся мечтой каждого грузина – объединение страны мирным путем.«Представляя годовой отчет, премьер-министр подробно рассказал о достижениях Грузии в различных сферах, назвал существующие проблемы и ознакомил общественность с путями их решения.Прошедший год был историей борьбы нашего народа за мир, поддержки украинцев, находящихся в несправедливой войне, увеличения темпов экономического развития Грузии, ускорения процесса евроинтеграции, начала новых проектов большого геополитического значения, ориентированных на благополучие нашего государства, заботы о правах человека и победы национальных интересов Грузии в международных судах.Все это правительство сумело под руководством г-на Ираклия Гарибашвили, прилагая усилиями вместе с парламентом, всеми другими государственными структурами и международными партнерами.Сегодня премьер-министр озвучил конкретную , беспрецедентную инициативу в направлении Абхазии и Самачабло. Я думаю, что люди, живущих на наших оккупированных территориях, серьезно рассмотрят такое предложение и ясно увидят, что в единстве сила, а развитие - в мире.Г-н Гарибашвили четко обозначил главный приоритет, являющийся мечтой каждого грузина – объединение страны мирным путем. Это должно быть объединяющей всех главной заботой нашего общества.Со своей стороны хочу поблагодарить г-на премьер-министра за его достойное лидерство!», - пишет министр.





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