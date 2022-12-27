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Рати Брегадзе: Думаю, люди на оккупированных территориях ясно увидят, что сила в единстве, а развитие - в мире


27.12.2022   20:37


Сегодня премьер-министр озвучил конкретную, беспрецедентную инициативу в направлении Абхазии и Самачабло. Я думаю, что люди, живущие на наших оккупированных территориях, серьезно задумаются над таким предложением и ясно увидят, что в единстве сила, а развитие – в мире, - об этом министр юстиции Грузии Рати Брегадзе пишет в социальной сети.

Как отметил Брегадзе, премьер-министр четко обозначил главный приоритет, являющийся мечтой каждого грузина – объединение страны мирным путем.

«Представляя годовой отчет, премьер-министр подробно рассказал о достижениях Грузии в различных сферах, назвал существующие проблемы и ознакомил общественность с путями их решения.

Прошедший год был историей борьбы нашего народа за мир, поддержки украинцев, находящихся в несправедливой войне, увеличения темпов экономического развития Грузии, ускорения процесса евроинтеграции, начала новых проектов большого геополитического значения, ориентированных на благополучие нашего государства, заботы о правах человека и победы национальных интересов Грузии в международных судах.

Все это правительство сумело под руководством г-на Ираклия Гарибашвили, прилагая усилиями вместе с парламентом, всеми другими государственными структурами и международными партнерами.

Сегодня премьер-министр озвучил конкретную, беспрецедентную инициативу в направлении Абхазии и Самачабло. Я думаю, что люди, живущих на наших оккупированных территориях, серьезно рассмотрят такое предложение и ясно увидят, что в единстве сила, а развитие - в мире.

Г-н Гарибашвили четко обозначил главный приоритет, являющийся мечтой каждого грузина – объединение страны мирным путем. Это должно быть объединяющей всех главной заботой нашего общества.

Со своей стороны хочу поблагодарить г-на премьер-министра за его достойное лидерство!», - пишет министр.


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