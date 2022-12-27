

Премьер Гарибашвили представил отчет правительства за 2022 год

27.12.2022 19:31





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 27 декабря представил отчет правительства страны за 2022 год в отеле Radisson «Рэдиссон Бою Иверия» и рассказал о планах на будущее. На презентации отчета присутствовали члены правительства, депутаты Парламента, представители посольств, аккредитованных в Грузии, а также Патриархии ГПЦ.



Война в Украине



Подводя итоги прошлого года, премьер-министр Гарибашвили назвал полномасштабную войну, начатую Россией в Украине, одним из самых больших вызовов в мире, который «оказал большое влияние как на сам европейский континент, так и на наш регион, нашу страну».



Премьер-министр отметил, что «это самый сложный вызов», который «требует очень разумного управления», и добавил, что правительство Грузии проводило правильную политику с начала войны и продолжает эту политику сегодня. «Наша задача должна состоять в том, чтобы защищать национальные интересы нашей страны… Именно с этой мотивацией, с этой идеей мы действуем и проводим ту политику, которая нужна нашему народу и его интересам в первую очередь», — подчеркнул он.



«Мы очень обеспокоены этой войной, я хочу еще раз подтвердить свою поддержку украинскому народу, желаю ему мира, скорейшего прекращения этой войны», — сказал Ираклий Гарибашвили, еще раз подтвердив поддержку Грузией «суверенитета и независимости Украины».



Членство в ЕС



Премьер-министр Гарибашвили назвал главным событием года предоставление Грузии Еврокомиссией европейской перспективы, «что раньше было очень трудно представить», и «эта война ускорила процессы». Он еще раз повторил, что мы рассчитывали получить статус кандидата, как Украина и Молдова, «однако мы понимаем, что это было полностью политическое решение».



«Это решение не было основано на заслугах, что Грузии не предоставлен статус на данном этапе. Однако мы верим, что очень скоро наша страна получит этот статус», — сказал премьер-министр, отметив, что основанием для этого являются успешные реформы, которые «мы все вместе провели».



«12 рекомендаций, которые были определены для нашей страны, тщательно реализованы Парламентом и правительством и с привлечением всех, и теперь мы ждем решения наших европейских коллег», — подчеркнул премьер-министр Грузии, отметив, что все то хорошее, что было достигнуто на пути к евроинтеграции за последние 10 лет, это заслуга властей Грузинской мечты.





Экономика



Представляя отчет, премьер-министр Гарибашвили акцентировал внимание на 10-процентном росте экономики страны и сказал, что уже в 2023 году валовой внутренний продукт на душу населения приблизится к примерно 8 000 долларов США. Он также отметил значительный рост показателей экспорта за последние два года и сообщил, что по данным за январь-ноябрь 2022 года торговый оборот также увеличился на 32%.



Он также рассказал о росте доходов от туризма, а также автомобильных и железнодорожных перевозок, а также прямых иностранных инвестиций. Последние, по его словам, увеличилась на 100%.



Премьер-министр подчеркнул необходимость дальнейшего развития энергетического сектора и важность завершения приостановленных энергетических проектов в целях обеспечения энергетической безопасности и энергетической независимости страны.



Он также напомнил о недавно подписанном в Бухаресте Грузией, Азербайджаном, Венгрией и Румынией соглашении о строительстве стратегического подводного электрического кабеля протяженностью 1100 км в Черном море и сравнил его с проектом Баку-Джейхан-Тбилиси по исторической значимости.



Бедность и безработица



Говоря о высоком экономическом росте, премьер-министр Гарибашвили назвал бедность и безработицу «главной проблемой» страны и сказал, что объявленная политика правительства состоит в том, чтобы победить бедность и сократить безработицу «в кратчайшие сроки».



Он также обратил внимание на снижение уровня безработицы в третьем квартале текущего года и сообщил, что за последние 2 года — со второго квартала 2021 года по третий квартал 2022 года — было создано 229 тысяч новых рабочих мест, из которых, по его словам, 209 000 человек заняты вне государственного сектора.



Инфраструктура



Говоря об инфраструктурных проектах, премьер-министр Гарибашвили отметил, что в этом году было реализовано более 5 000 проектов, в которых было занято 25 тысяч человек и задействовано около 1 200 компаний.



«Уже построено более половины международной магистрали, соединяющей Восток и Запад. В 2022 году работы велись на 118 километрах дороги, в том числе на участке Рикоти, до конца года будет обустроено 40 километров, 15 километров уже открыто», — сказал премьер-министр, добавив, что строительство указанной трассы и автобана в Кахети будут завершены в 2024 году.



Проекты стратегического значения



Говоря о проектах, имеющих стратегическое значение для страны, премьер-министр Гарибашвили акцентировал внимание на строительстве глубоководного порта Анаклия и еще раз отметил, что он будет построен с участием правительства и 51% акций будет принадлежать государству.



По словам премьер-министра, проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет завершен и открыт в 2024 году. «Один из наших главных интересов — превратить нашу страну не только в энергетический и транспортный узел», — подчеркнул он.



Ираклий Гарибашвили также обратил внимание на потенциал Грузии как цифрового коридора, соединяющего Европу и Азию, и в этом контексте назвал планы по созданию «технологического хаба» в бывшем здании Парламента в Кутаиси.



Оккупированные регионы



Говоря об оккупированной Россией Абхазии и Цхинвальском регионе, премьер-министр Гарибашвили назвал главным приоритетом правительства Грузии проведение мирной политики и сказал, что «мы хотим только мирного прекращения этого конфликта, этой ужасной трагедии и примирения, чтобы мы все могли жить вместе в единой, сильной Грузии, в европейской Грузии».



Он особо отметил работу, проделанную Аппаратом государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия, и подчеркнул, что многие люди, живущие за разделительной линией, пользуются «услугами, которые мы предлагаем». «В прошлом году было зачислено 230 студентов, более 1 300 человек воспользовались медицинскими услугами, и эти льготы будут продолжаться и в будущем».



«Нашей общей задачей должно быть объединение нашей страны, самой важной задачей и идеей, вокруг которой должен объединяться наш народ, является объединение нашей страны», — сказал премьер-министр Гарибашвили и отметил, что «к несчастью, к сожалению, наши оппоненты говорят обо всем на свете, кроме важных для страны и для нашего народа вопросов».



Премьер-министр также заявил, что 13 тысячам семей, переселенных из оккупированных регионов, уже построены жилые квартиры. «В ближайшие три года этот проект будет завершен и 13 тысяч семей получат квартиры. Всего за время нашего прихода к власти жилье получили более 29 тысяч семей ВПЛ».





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