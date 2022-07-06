

Каладзе: Все партии имеют право на существование, главное соблюдение Конституции и закона

06.07.2022 20:30









«Не имеет значения, кто какую партию представляет. Если действия противоречат Конституции, закону, то такой может быть и «Национальное движение». Разумеется, все нужно рассматривать в рамках закона. Мы ведь строим демократическое государство, в рамках закона все партии имеют право на существование, главное соблюдение Конституции и закона», - заявил Какладзе.



Кроме того, как отметил Каха Каладзе, «противостоянию же и вражде в этой стране способствуют «Национальное движение» и его сателлиты».



Напомним, что Народный защитник Грузии



По её словам, партия была создана организаторами незаконных действий и насилия 5 июля 2021 года. Омбудсмен считает, что их заявления содержат признаки свержения конституционного строя, разжигают рознь, поощряют насилие и сами проявляют признаки насилия. По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, если действия какое-либо партии противоречат Конституции и закону, то вопрос об их запрещении может быть рассмотрен. Так ответил Каладзе на вопрос журналистов о том, не рассматривает ли правительство вопрос о запрете партии «Консервативное движение», которая создана представителями «Альт-инфо».«Не имеет значения, кто какую партию представляет. Если действия противоречат Конституции, закону, то такой может быть и «Национальное движение». Разумеется, все нужно рассматривать в рамках закона. Мы ведь строим демократическое государство, в рамках закона все партии имеют право на существование, главное соблюдение Конституции и закона», - заявил Какладзе.Кроме того, как отметил Каха Каладзе, «противостоянию же и вражде в этой стране способствуют «Национальное движение» и его сателлиты».Напомним, что Народный защитник Грузии подготовила иск с требованием запрета партии «Консервативное движение», основанной телеканалом Alt-Info.По её словам, партия была создана организаторами незаконных действий и насилия 5 июля 2021 года. Омбудсмен считает, что их заявления содержат признаки свержения конституционного строя, разжигают рознь, поощряют насилие и сами проявляют признаки насилия.



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