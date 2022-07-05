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Народный защитник Грузии подготовила иск о запрете партии Alt-Info
05.07.2022 17:27
Народный защитник Грузии подготовила иск с требованием запрета партии «Консервативное движение», основанной телеканалом Alt-Info.
По её словам, партия была создана организаторами незаконных действий и насилия 5 июля 2021 года. Омбудсмен считает, что их заявления содержат признаки свержения конституционного строя, разжигают рознь, поощряют насилие и сами проявляют признаки насилия.
Поскольку по закону Народный защитник не имеет полномочий обращаться в Конституционный суд, её ведомство представило подготовленный иск нескольким уполномоченным субъектам.
«В годовщину совершения тяжелых преступлений её организаторы не были наказаны и принимают участие в новых незаконных действиях. По правовой оценке Народного защитника, общественно доступные кадры организации и руководства насилия 5 июня свободно достигают стандарта обоснованного подозрения для уголовного преследования хотя бы Зураба Махарадзе по обвинению в организации группового населения.
Однако, даже через год с насильственных событий Прокуратура не начала преследование даже одного человека по этому обвинению. Также не было возбуждено дело против Спиридона Цкипуришвили, публично призывавшего к насилию», — говорится в заявлении Народного защитника.
Омбудсмен подчеркивает, что одним из условий для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС является защита уязвимых групп и осуществление более эффективного правосудия в отношении организаторов насилия.
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