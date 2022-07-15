

Депутат от ГМ о заявлении судьи: Нас интересует позиция посольства США по этому вопросу

15.07.2022 15:11









По словам Мачарашвили, интересна позиция посольства США в отношении информации, распространенной судьей.



«Конечно, нас интересует позиция посольства США по этому вопросу. Мы осуществили много реформ, в том числе с помощью стратегических партнеров, но то, что мы услышали, недопустимо, потому что указанный в заявлении судьи факт, что представитель посольства США попросил отчет по конкретному делу, это вмешательство в работу правосудия.



Мы также услышали призыв европарламентария Галера к Апелляционному суду оправдать Нику Гварамиа. Интересно, обратится ли он к суду своей страны и скажет, какое решение ему принять. Мы правовое государство. Соответственно, все должны уважать фундаментальный принцип, называемый независимостью правосудия», - сказал Гурам Мачарашвили.



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Когда мы говорим о независимости правосудия и невмешательстве в его деятельность, совершенно неприемлемо то, что мы увидели, - так откликается депутат «Грузинской мечты» Гурам Мачарашвили на заявление судьи по делу Ники Гварамия Лаши Чхиквадзе.По словам Мачарашвили, интересна позиция посольства США в отношении информации, распространенной судьей.«Конечно, нас интересует позиция посольства США по этому вопросу. Мы осуществили много реформ, в том числе с помощью стратегических партнеров, но то, что мы услышали, недопустимо, потому что указанный в заявлении судьи факт, что представитель посольства США попросил отчет по конкретному делу, это вмешательство в работу правосудия.Мы также услышали призыв европарламентария Галера к Апелляционному суду оправдать Нику Гварамиа. Интересно, обратится ли он к суду своей страны и скажет, какое решение ему принять. Мы правовое государство. Соответственно, все должны уважать фундаментальный принцип, называемый независимостью правосудия», - сказал Гурам Мачарашвили.По заявлению судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе, после оглашения приговора по делу Ники Гварамия, он встретился с одним из сотрудников посольства США, который сказал ему, что посла интересует, почему по этому делу был вынесен обвинительный приговор. Как отмечает судья, по его мнению, это был запрос отчета в связи с конкретным делом.



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