

Судья по делу Гварамия заявил о давлении на него со стороны посольства США

15.07.2022 15:04





По заявлению судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе, после оглашения приговора по делу Ники Гварамия, он встретился с одним из сотрудников посольства США, который сказал ему, что посла интересует, почему по этому делу был вынесен обвинительный приговор. Как отмечает судья, по его мнению, это был запрос отчета в связи с конкретным делом.



«После того, как я объявил приговор по делу Ники Гварамия, у меня была встреча в здании Тбилисского городского суда с одним из сотрудников посольства США (Кевином Бурком по линии департамента юстиции США), который в ходе беседы расспросил меня о фактических обстоятельства дела и сказал, что посол интересуется, почему по этому делу я вынес обвинительный приговор и особенно, почему применил в качестве наказания лишение свободы. По моей оценке, это был запрос отчета в связи с конкретным делом. За этим последовало, что, к сожалению, в запланированном через несколько дней визите в США (куда ехали 6 судей уголовного профиля) и где все уже расписано, мое участие было бы нежелательно и меня исключили из списка.



Это обстоятельство оказалось для меня неожиданным. Но этим все не закончилось, и сейчас некоторые политические силы угрожают мне «санкциями» из-за результатов рассмотрения данного конкретного дела, и я не хочу, чтобы то же самое произошло с моими коллегами-судьями, которым, как уже ясно видно, придется рассматривать это дело под неприкрытым и большим давлением.



И, наконец, хочу призвать политические партии, дипломатический корпус, международные и неправительственные организации, действующие в Грузии, воздержаться от давления на суд и дать возможность судьям осуществлять правосудие в спокойной обстановке и принимать решения на основании Конституции Грузии, закона и внутренней веры», - заявляет Лаша Чхиквадзе.



Заявление судьи распространила телекомпания «Рустави 2».



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