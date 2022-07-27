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Советник Хельсинкской комиссии о «сливе» Гогашвили: Ужасно, даже если это неправда
27.07.2022 11:16
«Ужасно, если это правда, но ужасно, даже если это неправда. Роль СГБ в этом или ее нерушимая культура безнаказанности, восходящая к советской эпохе, обсуждают редко, а еще реже открыто задаются вопросы», - заявляет Майкл Хикари Чечире, старший советник Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия), специализирующийся на делах Южного Кавказа и черноморского региона
Советник Хельсинкской комиссии в своем Twitter комиссии комментирует письмо бывшего замглавы Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Сосо Гогашвили, задержанного за разглашение данных спецслужб.
В своем письме Гогашвили утверждает, что в 2017 году оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы похитили и вывезли в Азербайджан по приказу основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.
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