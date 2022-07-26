

Журналиста Мухтарлы похитили по приказу Иванишвили - заявление экс-главы СГБ Грузии

26.07.2022 23:29





Бывший заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили, находящийся под стражей, распространяет в соцсети заявление.



Гогашвили заявляет, что «незаконное поручение» бывшего председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили выполнили глава СГБ Григол Лилуашвили и министр внутренних дел Вахтанг Гомалаури, а теперь очередь за генпрокурором Ираклием Шотадзе и судьей Михаилом Чинчаладзе.



В заявлении Гогашвили говорит о министре Вахтанге Гомелаури и отмечает, что его не удивляют действия Гомелаури, поскольку несколько лет назад он распорядился похитить и пытать жениха своей собственной дочери, которого затем выбросили на границе с Арменией.



Кроме того, в заявлении Гогашвили говорит и о журналисте Афгане Мухтарлы. По его словам, Мухтарлы был похищен по поручению Бидзины Иванишвили, и это поручение выполнили «зондеры СГБ», а Оперативно-технический департамент все «стёр».



«Очередное незаконное поручение Бидзины Иванишвили слепо выполнили Лилуашвили и Вахо. Теперь пришла очередь Шотадзе и Чинчаладзе сфабриковать показания и незаконно осудить меня. Кстати, камеры наружного и внутреннего наблюдения зафиксировали, как проносились незаконные предметы и документы, и члены моей семьи тоже это видели, но камеры сейчас повреждены, а записи удалены Оперативно-техническим департаментом, как и во время предыдущих его незаконных поручений, таких как:



1) Избиение Гелы Хведелидзе из-за того, что он материл Бидзину по телефону, и это поручение исполнила банда Парцхаладзе, а потом факты стёр Оперативно-технический департамент.



2) Похищение Мухтарлы, которое также было стёрто Оперативно-техническим департаментом», - говорится, в частности, в заявлении Гогашвили.



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