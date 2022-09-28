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Посла Беларуси вызвали в МИД Грузии в связи с визитом Александра Лукашенко в Абхазию
28.09.2022 17:53
МИД Грузии запросил у белорусской стороны дополнительные объяснения в связи с визитом Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.
«В знак протеста в МИД Грузии был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
Встреча с послом касалась визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречей с представителями оккупационного режима.
Грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность в связи с этим и запросила дополнительные разъяснения у белорусской стороны», — заявили в МИД.
Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл в Абхазию, оккупированный Россией грузинский регион, где встретился с местным лидером Асланом Бжания.
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