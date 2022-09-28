

Посла Беларуси вызвали в МИД Грузии в связи с визитом Александра Лукашенко в Абхазию

28.09.2022 17:53









«В знак протеста в МИД Грузии был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.



Встреча с послом касалась визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречей с представителями оккупационного режима.



Грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность в связи с этим и запросила дополнительные разъяснения у белорусской стороны», — заявили в МИД.



Как известно, президент Беларуси Александр

МИД Грузии запросил у белорусской стороны дополнительные объяснения в связи с визитом Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.«В знак протеста в МИД Грузии был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.Встреча с послом касалась визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречей с представителями оккупационного режима.Грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность в связи с этим и запросила дополнительные разъяснения у белорусской стороны», — заявили в МИД.Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл в Абхазию , оккупированный Россией грузинский регион, где встретился с местным лидером Асланом Бжания.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



