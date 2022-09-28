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Президент Беларуси находится в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия
28.09.2022 17:19
В оккупированном абхазском городе Пицунда, на т.н. Госдаче, состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и де-факто лидера оккупированной Абхазии Аслана Бжания.
По информации сепаратистских СМИ, Аслан Бжания поприветствовал Лукашенко и отметил, что в 1996 году на встрече глав государств СНГ именно Лукашенко выразил свое несогласие с послевоенной экономической блокадой Абхазии. Со своей стороны Лукашенко заявил, что вчера обсуждал вопрос Абхазии с президентом Путиным, и оба лидера отметили, что Абхазию нельзя бросать.
«Необходима помощь, чтобы в этой процветающей стране люди могли жить нормально», — сказал Лукашенко, отметив, что «Россия готова к поддержке».
При этом Лукашенко заявил, что «его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией».
«У нас нормальная ситуация. Мы, как и вы, миролюбивые, добрые, трудолюбивые люди и хотим жить дружно», — отметил Лукашенко и высказал инициативу «обсудить вопросы, как улучшить отношения».
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