

В Батуми состоится матч сборных Грузии и Италии по регби

10.07.2022 13:03









После восстановления независимости Грузии несмотря на существовавшие в стране проблемы наши регбисты добились больших успехов. Сборная Грузии 14 раз побеждала в Кубке европейских наций и четыре раза участвовала в ЧМ-2007 ,2011 , 2015 и 2019 годах, в пятый раз в мировом первенстве она примет участие в 2023 году. В настоящее время сборная Грузии занимает 13-ое место в мировом рейтинге сборных и седьмое место в европейском рейтинге.



Желание попасть в Кубок шести наций



Сборная Грузии уже несколько лет стремиться попасть в розыгрыш Кубка шести наций, в котором участвуют сборные Англии, Шотландии, Уэльса, Франции, Ирландии и Италии. В европейской прессе в последние годы не раз писали о прогрессе сборной Грузии и о том, что настала пора расширить Кубок шести наций включить туда Грузию. У этой идеи в Европе множество сторонников, но и есть и скептические голоса, они считают преждевременным включение нашей сборной в этот турнир. С этой точки зрения немалое значение имеет предстоящая 10 июля в Батуми игра нашей команды со сборной Италии, которая считается шестой по силе командой в вышеназванном Кубке, занимает шестое место в европейском и 12-ое место в мировом рейтинге. В 2018 году тест –матч этих сборных во Флоренции завершился победой сборной Италии со счетом 28:17.



Матч в Батуми



Приезд сборной Италии и предстоящий 10 июля матч вызвал большой интерес в Грузии. Об этом свидетельствует то, что билеты на игру 10 июля, который состоится на стадионе-красавце в Батуми(вмещает 20 тысяч зрителей), были проданы за несколько дней до матча. Власти Батуми при содействии различных спортивных организаций Грузии и их филиалов в канун матча провели несколько интересных спортивных и театрализированных мероприятий, призванных создать атмомсферу праздника в городе. 9 и 10 июля на набережной Батуми, на песчаных полях прошли турниры по пляжному регби и пляжному волейболу.



Главный тренер и капитан сборной Грузии о матче с Италией



9 июля в Батуми, в медиа-центре местного стадиона, состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Грузии Левана Маисашвили и капитана национальной команды Мераба Шарикадзе( уроженец Сухуми, родился в июле 1993 года).



Маисашвили назвал «логичным то, что все ожидают от нашей сборной активной, наступательной игры». «Мы тщательно подготовились к матчу с Италией, все видели, что благодаря активным действиям нам удалось сделать два заноса в ворота сборной Аргентины ( эта игра прошла 3 июля в Кутаиси и завершилась победой гостей со счетом 30:24- прим.корр.) и мы могли зафиксировать еще две попытки. После тех моментов в матче с Аргентиной мы немного расслабились, учтем эти наши ошибки в игре с Италией»,-заявил Маисашвили.



Он сказал, что «победа в матче с Италией не решает судьбу вопроса о том, будет ли расширен Кубок шести наций и включат ли туда сборную Грузии». «Но если мы сможем выиграть встречу 10 июля, то это будет прецедентом того, что Грузия в тест-матче победила команду, играющую в Кубке шести наций, это будет заявкой на то, что мы можем и должны играть больше матчей с командами , выступающими в этом Кубке», - отметил наставник сборной Грузии.



На вопрос автора этих строк «Видно, что вы и капитан взволнованы и напряжены перед игрой, а как ребята снимают стресс перед матчем, как они проводят свободный час?» Маисашвили ответил:»Нет , мы не напряжены (улыбается), мы просто мобилизованы, уверен, что обычная напряженность снимется сразу после свистка арбитра о начале матча». На мой вопрос «Вы хорошо изучили сильные и слабые стороны сборной Италии, ждете ли от соперника сюрпризы?» главный тренер ответил:» Сюрпризов от сборной Италии не ждем, мы изучили игру опытного соперника, команды, которая уверена в своих силах, они играют слаженно».



Маисашвили назвал «большой потерей для сборной Грузии будет отсутствие опытного Котэ Микаутадзе (родился в 1991 году в Сухуми, в регби начал играть в Тбилиси, в последние 13 лет



В свою очередь капитан нашей команды Мераб Шарикадзе сказал, что «сборная Грузии сделала все возможное для тщательной подготовки к встрече с Италией». «Мы в хорошей физической кондиции, детально изучили игру сборной Италии, предстоит важный матч. Аншлаг на стадионе в Батуми ( все билеты на игру распроданы –прим.корр.) и мощная поддержка трибун является для нас дополнительной мотивацией»,-отметил он. По его словам, «выиграть у сборной Италии –это сложная задача».»Все наши поклонники говорят нам, что мы должны выиграть, но победить Италию –это непростая задача»,- заключил капитан.



8 июля тренерский штаб сборной Грузии обнародовал



Посол Италии о матче в Батуми



Cборная Италии также тщательно готовится к матчу с Грузии. Команда за несколько дней до игры прибыла в Грузию, провела здесь несколько насыщенных тренировок. Интерес к матчу в Батуми очень большой и в Италии. Об этом в интервью Rugby World Georgia заявил посол Италии в Грузии Энрико Вальво.Он сказал что матч сборных двух стран, прошедший во Флоренции в 2018 году и завершившийся победой Италии со счетом 28:17, тогда «вызвал огромный интерес у поклонников регби Грузии и Италии».



Ожидается, что на матче 10 июля среди зрителей будет также группа поклонников сборной Италии, которая находится в Батуми. 16 июля сборная Грузии проведет еще один тест-матч-на этот раз в Кутаиси сыграет с Португалией.



Тенгиз Пачкория, Батуми, специально для «



Фото с сайта Союза регби Грузии Грузинская школа регби имеет богатые традиции и по праву заслужила симпатии миллионов поклонников этой популярной игры в десятках странах мира. Эти традиции были заложены еще в 1960-1980-х годах:в 1966 году тбилисское «Динамо» стало серебряным призером чемпионата СССР, а тбилисский «Локомотив» 4 раза (1968, 1972, 1978 и 1981) был бронзовым призером первенства СССР. Но самых больших успехов добилась «Айя» из Кутаиси-эта уникальная команда трижды подряд (1987-1989) становилась чемпионом СССР и два раза выигрывала Кубок СССР(1987 и 1990).После восстановления независимости Грузии несмотря на существовавшие в стране проблемы наши регбисты добились больших успехов. Сборная Грузии 14 раз побеждала в Кубке европейских наций и четыре раза участвовала в ЧМ-2007 ,2011 , 2015 и 2019 годах, в пятый раз в мировом первенстве она примет участие в 2023 году. В настоящее время сборная Грузии занимает 13-ое место в мировом рейтинге сборных и седьмое место в европейском рейтинге.Сборная Грузии уже несколько лет стремиться попасть в розыгрыш Кубка шести наций, в котором участвуют сборные Англии, Шотландии, Уэльса, Франции, Ирландии и Италии. В европейской прессе в последние годы не раз писали о прогрессе сборной Грузии и о том, что настала пора расширить Кубок шести наций включить туда Грузию. У этой идеи в Европе множество сторонников, но и есть и скептические голоса, они считают преждевременным включение нашей сборной в этот турнир. С этой точки зрения немалое значение имеет предстоящая 10 июля в Батуми игра нашей команды со сборной Италии, которая считается шестой по силе командой в вышеназванном Кубке, занимает шестое место в европейском и 12-ое место в мировом рейтинге. В 2018 году тест –матч этих сборных во Флоренции завершился победой сборной Италии со счетом 28:17.Приезд сборной Италии и предстоящий 10 июля матч вызвал большой интерес в Грузии. Об этом свидетельствует то, что билеты на игру 10 июля, который состоится на стадионе-красавце в Батуми(вмещает 20 тысяч зрителей), были проданы за несколько дней до матча. Власти Батуми при содействии различных спортивных организаций Грузии и их филиалов в канун матча провели несколько интересных спортивных и театрализированных мероприятий, призванных создать атмомсферу праздника в городе. 9 и 10 июля на набережной Батуми, на песчаных полях прошли турниры по пляжному регби и пляжному волейболу.9 июля в Батуми, в медиа-центре местного стадиона, состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Грузии Левана Маисашвили и капитана национальной команды Мераба Шарикадзе( уроженец Сухуми, родился в июле 1993 года).Маисашвили назвал «логичным то, что все ожидают от нашей сборной активной, наступательной игры». «Мы тщательно подготовились к матчу с Италией, все видели, что благодаря активным действиям нам удалось сделать два заноса в ворота сборной Аргентины ( эта игра прошла 3 июля в Кутаиси и завершилась победой гостей со счетом 30:24- прим.корр.) и мы могли зафиксировать еще две попытки. После тех моментов в матче с Аргентиной мы немного расслабились, учтем эти наши ошибки в игре с Италией»,-заявил Маисашвили.Он сказал, что «победа в матче с Италией не решает судьбу вопроса о том, будет ли расширен Кубок шести наций и включат ли туда сборную Грузии». «Но если мы сможем выиграть встречу 10 июля, то это будет прецедентом того, что Грузия в тест-матче победила команду, играющую в Кубке шести наций, это будет заявкой на то, что мы можем и должны играть больше матчей с командами , выступающими в этом Кубке», - отметил наставник сборной Грузии.На вопрос автора этих строк «Видно, что вы и капитан взволнованы и напряжены перед игрой, а как ребята снимают стресс перед матчем, как они проводят свободный час?» Маисашвили ответил:»Нет , мы не напряжены (улыбается), мы просто мобилизованы, уверен, что обычная напряженность снимется сразу после свистка арбитра о начале матча». На мой вопрос «Вы хорошо изучили сильные и слабые стороны сборной Италии, ждете ли от соперника сюрпризы?» главный тренер ответил:» Сюрпризов от сборной Италии не ждем, мы изучили игру опытного соперника, команды, которая уверена в своих силах, они играют слаженно».Маисашвили назвал «большой потерей для сборной Грузии будет отсутствие опытного Котэ Микаутадзе (родился в 1991 году в Сухуми, в регби начал играть в Тбилиси, в последние 13 лет выступает в клубах Франции ) в матче с Италией». «Котэ получил травму на тренировке сборной Грузии, травма не очень серьезная, но не успевали его реабилитацию и поэтому не поставили в состав на матч 10 июля»,-сообщил главный тренер.В свою очередь капитан нашей команды Мераб Шарикадзе сказал, что «сборная Грузии сделала все возможное для тщательной подготовки к встрече с Италией». «Мы в хорошей физической кондиции, детально изучили игру сборной Италии, предстоит важный матч. Аншлаг на стадионе в Батуми ( все билеты на игру распроданы –прим.корр.) и мощная поддержка трибун является для нас дополнительной мотивацией»,-отметил он. По его словам, «выиграть у сборной Италии –это сложная задача».»Все наши поклонники говорят нам, что мы должны выиграть, но победить Италию –это непростая задача»,- заключил капитан.8 июля тренерский штаб сборной Грузии обнародовал окончательный список регбистов национальной команды, которая примет участие в матче с Италией.Cборная Италии также тщательно готовится к матчу с Грузии. Команда за несколько дней до игры прибыла в Грузию, провела здесь несколько насыщенных тренировок. Интерес к матчу в Батуми очень большой и в Италии. Об этом в интервью Rugby World Georgia заявил посол Италии в Грузии Энрико Вальво.Он сказал что матч сборных двух стран, прошедший во Флоренции в 2018 году и завершившийся победой Италии со счетом 28:17, тогда «вызвал огромный интерес у поклонников регби Грузии и Италии».Ожидается, что на матче 10 июля среди зрителей будет также группа поклонников сборной Италии, которая находится в Батуми. 16 июля сборная Грузии проведет еще один тест-матч-на этот раз в Кутаиси сыграет с Португалией.Тенгиз Пачкория, Батуми, специально для « Грузия Online Фото с сайта Союза регби Грузии



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