

Досадное поражение батумского «Динамо» в матче с братиславским «Слованом»

14.07.2022 15:02









Послание из Бельгии



Автор этих строк получил десятки писем и голосовых посланий от наших соотечественников из стран Европы, авторы которых говорили о значимости этого матча в Батуми. Одно из особенно впало в душу-это послание от проживающего с 1998 года в Бельгии бывшего футболиста юношеских сборных Грузии и СССР, вице-чемпиона Европы 1984 года (U-18 ) Гия Чинчараули. Кстати, его сын 20-летний Саба Чинчараули( родился и вырос в Бельгии, является гражданином Бельгии и Грузии) вот уже год является капитаном молодежной команды (U-21) бельгийского клуба Waasland-Beveren. Ранее Cаба выступал за юношеские сборные Грузии (U-17, U-18 , U-19 ) и как футболист , как защитник ( его рост 1 м 93 см) стремиться успешной игрой в матчах за бельгийский клуб сделать все для того, чтобы попасть в поле зрения тренерского штаба молодежной (U-21 ) и национальной сборной Грузии.



Так вот, проживающий в городе Мехелен Гия Чинчараули за пару часов до матча в Батуми сказал автору этих строк:»Желаю победы батумскому «Динамо»-и футболистам, и главному тренеру Гия Гегучадзе, с которым вместе в середине 1980- х годов играл в футбол в Грузии, в составе тбилисского «Локомотива». Динамовцы Батуми в последние годы показывают красивый, наступательный футбол, который нравится зрителям. После ничьи в Братиславе у батумской команды есть реальные шансы выйти в следующий раунд кэ ЛЧ, главное сражаться до последней минуты и не расслабляться в ходе матча».



Открытие звезды Челебадзе



13 июля вечером, за 3 часа до начала матча, у входа в батумский стадион прошла я церемония открытия именной звезды знаменитого футболиста Реваза Челебадзе. На церемонии присутствовали экс-капитан тбилисского «Динамо» (1980-1987) и сборной СССР(1981-1984), лучший футболист СССР 1980 года, бронзовый призер Олимпиады 1980 года Александр Чивадзе, выдающийся форвард тбилисского «Динамо» и сборной СССР Владимир Гуцаев( лучший игрок прошедшего в 1981 году в Мадриде «Королевского турнира» с участием «Реала», «Динамо» Тбилиси, мюнхенской «Баварии» и голландского «Аз-67» ), бывший защитник тбилисского «Динамо» и сборной СССР, вице-чемпион Европы 1988 года, бронзовый призер Олимпиады 1980 года Тенгиз Сулаквелидзе, бывшие футболисты тбилисского «Динамо» Давид Муджири(старший), Леван Нодия, Юрий Маминашвили, Аслан Баладзе и другие ветераны футбола, деятели культуры, высшие должностные лица местных органов власти. Церемония открытия звезды оказалась очень трогательной, насыщенной и интересной. Выступая перед собравшимися, Реваз Челебадзе сказал:»Нет слов, чтобы выразить благодарность всем тем людям и организациям, которые решили создать эту звезду, эта первая звезда, открытая в Батуми в честь футболиста. В период моей молодости миллионы людей жили в ожидании футбольных матчей, сейчас в Грузии , особенно в Батуми, бум футбола, очень надеюсь на то, что нынешнее поколение футболистов нашей страны сможет в будущем радовать миллионы жителей Грузии и наших соотечественников за рубежом».



Ветераны футбола, представители местных властей и поклонники в день церемонии находились в приятной очереди сфотографироваться с Р.Челебадзе. Особые эмоции и радость автор этих строк увидел в глазах Бакара Читая - директора компании «Ачарис проектебис мартва». Эта компания осуществляет управление батумского стадиона и Бакар как руководитель этой компании является фактически директором этого стадиона-красавца. Б.Читая является уроженцем Сухуми (родился в 1986 году) , жил там по улице Дзидзария до 27 сентября 1993 года, когда в возрасте семи лет вместе с родными



Уроженец Кобулети Реваз Челебадзе в 1972-73 годах он играл в чемпионате Грузии за местный клуб «Шукура», в 1974-75 и 1983-85 годах- за батумское «Динамо»(вторая и первая лига СССР), в 1976-1982 и 1985-1987 гг-за»Динамо» Тбилиси(высшая лига СССР) , вторую половину 1982 года провел в «Гурия» Ланчхути(первая лига СССР). В составе тбилисского «Динамо» Реваз становился чемпионом СССР(1978), серебряным (1977) и бронзовым призером( 1976,1981) , обладателем Кубка СССР 1976 и 1979 годов, внес свой вклад в блестящее, победное выступление динамовцев Тбилиси в розыгрыше Кубка Обладателей Кубков европейских стран 1980-1981 гг. В 1979 году в составе сборной Грузии Реваз стал вице-чемпионом Спартакиады народов СССР, в 1977-1980 годах он играл за сборную СССР, в 1980 года в составе Олимпийской сборной СССР стал бронзовым призером Олимпийских Игр.



Матч со «Слованом»



20 тысяч зрителей, заполнивших 13 июля поздно вечером трибуны батумского стадиона, стали свидетелями красивого, динамичного и драматического матча между местным «Динамо» и брастиславским «Слованом». Среди зрителей были как местные жители, так и жители других городов Грузии, в их числе автор этих строк увидел прибывшего из Тбилиси уроженца г. Гагра,



Игра прошла с территориальным и игровым преимуществом грузинской команды, которая создала как минимум 6 явных голевых моментов у ворот соперника, но в основное время забить гол «Словану» не удалось. Этого не смогли добиться и гости, которые и в первом, и во втором тайме также провели несколько острых и опасных атак у ворот батумской команды и могли открыть счет.



В основное время никому не удалось забить гол, главные события развернулись в дополнительное время. На 104-ой минуте атакующий полузащитник динамовцев и сборной Грузии Зурико Давиташвили блестяще завершил комбинацию команды , забив гол-красавец в ворота «Слована». Радости футболистов и зрителей не было предела, но сохранить победный счет не удалось. На 114-минуте вышедший на замену футболист «Слована» и сборной Армении Тигран Барсегян сумел сравнять счет, а на 120-ой минуте гости забили гол, который вызвал небывалый интерес и ажиотаж во всем мире и попал в эфир множества грузинских и иностранных телекомпаний и на страницы миллионов потребителей социальных сетей. Этот гол станет символом того, как нельзя расслабляться защитникам и голкиперу команды на последних минутах игры, как нельзя притуплять внимание в момент исполнения соперником углового удара. Капитан гостей Владимир Вайс ( сын главного тренера «Слован» Владимира Вайса) до пробития углового увидел, что ни один защитник динамовцев не встал у штанги(это неписаное правило футбола всех времен, всех возрастов и всех уровней) и голкипер Лазаре Купатадзе на несколько метров вышел из ворот, поэтому Вайс решил с углового пробить прямо в ворота. Этот удар он осуществил так неожиданно, хитро и точно, что ни защитники динамовцев, ни вратарь не смогли спасти свои ворота. 2:1 выиграли гости(в составе «Слована» играли Гурам Кашия, Джаба Канкава и Георгий Чакветадзе), которые по итогам двух встреч вышли в следующий раунд кэ ЛЧ. Если бы не этот гол, то скорее всего игра завершилась вничью, а потом была серия пенальти для выявления победителя.



Гегучадзе и Вайс о матче в Батуми



Главный тренер динамовцев Гия Гегучадзе на послематчевой пресс-конференции сказал, что «в последние минуты дополнительного времени игры у динамовцев не хватило ресурсов, чтобы успешно завершить матч». «В конце матча не хватило ресурсов, наши игроки потеряли контроль за мячом и игровую территорию, соперник этим воспользовался и сумел не только сравнять счет, но и забить победный гол.Сейчас динамовцы должны отдохнуть, анализ игры и ошибок проведем позже»,-сказал главный тренер батумской команды, которая продолжить выступление в евротурнирах текущего сезона. Вылетев из кэ Лиги Чемпионов, динамовцы Батуми теперь сыграют в Конфренцлиге, соперником грузинской команды будет польский клуб «Лех»Познань. Матчи пройдут 21 и 28 июля-первая игра в Польше, вторая в Грузии. Кстати, в составе этой польской команды играют двое футболистов сборной Грузии – Ника Квеквескири и Георгий Цитаишвили.



В свою очередь главный тренер »Слована» В. Вайс сказал после матча, что «игра в Батуми получилась эмоциональной и красивой». « Для меня лично эта игра была очень эмоциональной и психологически сложной, ведь я пять лет (2016-2020) был главным тренером сборной Грузии, страны, которую я очень полюбил. Желаю Грузии успехов»,-сказал Вайс.



Тенгиз Пачкория, Батуми, специально для «

предыдущем материале из Батуми автор этих строк ознакомил читателей со значимостью ответного матча квалификационного этапа (кэ) Лиги Чемпионов(ЛЧ) между местным «Динамо» и братиславским «Слованом», рассказал об истории основанной в 1923 году батумской команды, о прогрессе этого клуба в последние годы и ожиданиях победы в игре с чемпионом Словакии после того, как первая их игра в Братиславе (6 июля) завершилась вничью 0:0. До ответного матча, который состоялся в Батуми 13 июля поздно вечером на местном стадионе-красавце, в ожидании этой игры жил не только этот прекрасный черноморский курортный город Грузии, но можно сказать вся наша страна и миллионы наших соотечественников, проживающих в странах Европы , Азии и Северной Америки.Автор этих строк получил десятки писем и голосовых посланий от наших соотечественников из стран Европы, авторы которых говорили о значимости этого матча в Батуми. Одно из особенно впало в душу-это послание от проживающего с 1998 года в Бельгии бывшего футболиста юношеских сборных Грузии и СССР, вице-чемпиона Европы 1984 года (U-18 ) Гия Чинчараули. Кстати, его сын 20-летний Саба Чинчараули( родился и вырос в Бельгии, является гражданином Бельгии и Грузии) вот уже год является капитаном молодежной команды (U-21) бельгийского клуба Waasland-Beveren. Ранее Cаба выступал за юношеские сборные Грузии (U-17, U-18 , U-19 ) и как футболист , как защитник ( его рост 1 м 93 см) стремиться успешной игрой в матчах за бельгийский клуб сделать все для того, чтобы попасть в поле зрения тренерского штаба молодежной (U-21 ) и национальной сборной Грузии.Так вот, проживающий в городе Мехелен Гия Чинчараули за пару часов до матча в Батуми сказал автору этих строк:»Желаю победы батумскому «Динамо»-и футболистам, и главному тренеру Гия Гегучадзе, с которым вместе в середине 1980- х годов играл в футбол в Грузии, в составе тбилисского «Локомотива». Динамовцы Батуми в последние годы показывают красивый, наступательный футбол, который нравится зрителям. После ничьи в Братиславе у батумской команды есть реальные шансы выйти в следующий раунд кэ ЛЧ, главное сражаться до последней минуты и не расслабляться в ходе матча».13 июля вечером, за 3 часа до начала матча, у входа в батумский стадион прошла я церемония открытия именной звезды знаменитого футболиста Реваза Челебадзе. На церемонии присутствовали экс-капитан тбилисского «Динамо» (1980-1987) и сборной СССР(1981-1984), лучший футболист СССР 1980 года, бронзовый призер Олимпиады 1980 года Александр Чивадзе, выдающийся форвард тбилисского «Динамо» и сборной СССР Владимир Гуцаев( лучший игрок прошедшего в 1981 году в Мадриде «Королевского турнира» с участием «Реала», «Динамо» Тбилиси, мюнхенской «Баварии» и голландского «Аз-67» ), бывший защитник тбилисского «Динамо» и сборной СССР, вице-чемпион Европы 1988 года, бронзовый призер Олимпиады 1980 года Тенгиз Сулаквелидзе, бывшие футболисты тбилисского «Динамо» Давид Муджири(старший), Леван Нодия, Юрий Маминашвили, Аслан Баладзе и другие ветераны футбола, деятели культуры, высшие должностные лица местных органов власти. Церемония открытия звезды оказалась очень трогательной, насыщенной и интересной. Выступая перед собравшимися, Реваз Челебадзе сказал:»Нет слов, чтобы выразить благодарность всем тем людям и организациям, которые решили создать эту звезду, эта первая звезда, открытая в Батуми в честь футболиста. В период моей молодости миллионы людей жили в ожидании футбольных матчей, сейчас в Грузии , особенно в Батуми, бум футбола, очень надеюсь на то, что нынешнее поколение футболистов нашей страны сможет в будущем радовать миллионы жителей Грузии и наших соотечественников за рубежом».Ветераны футбола, представители местных властей и поклонники в день церемонии находились в приятной очереди сфотографироваться с Р.Челебадзе. Особые эмоции и радость автор этих строк увидел в глазах Бакара Читая - директора компании «Ачарис проектебис мартва». Эта компания осуществляет управление батумского стадиона и Бакар как руководитель этой компании является фактически директором этого стадиона-красавца. Б.Читая является уроженцем Сухуми (родился в 1986 году) , жил там по улице Дзидзария до 27 сентября 1993 года, когда в возрасте семи лет вместе с родными вынужден был покинуть родной город , который он хорошо помнит и всегда рад встрече с земляками. В беседе с автором этих строк Бакар сказал: «Мы очень рады тому, что сегодня на территории стадиона открылась звезда выдающегося футболиста и прекрасного человека Реваза Челебадзе. Это признание заслуг Реваза перед футболом, признание его вклада в развитие этой популярной игры».Уроженец Кобулети Реваз Челебадзе в 1972-73 годах он играл в чемпионате Грузии за местный клуб «Шукура», в 1974-75 и 1983-85 годах- за батумское «Динамо»(вторая и первая лига СССР), в 1976-1982 и 1985-1987 гг-за»Динамо» Тбилиси(высшая лига СССР) , вторую половину 1982 года провел в «Гурия» Ланчхути(первая лига СССР). В составе тбилисского «Динамо» Реваз становился чемпионом СССР(1978), серебряным (1977) и бронзовым призером( 1976,1981) , обладателем Кубка СССР 1976 и 1979 годов, внес свой вклад в блестящее, победное выступление динамовцев Тбилиси в розыгрыше Кубка Обладателей Кубков европейских стран 1980-1981 гг. В 1979 году в составе сборной Грузии Реваз стал вице-чемпионом Спартакиады народов СССР, в 1977-1980 годах он играл за сборную СССР, в 1980 года в составе Олимпийской сборной СССР стал бронзовым призером Олимпийских Игр.20 тысяч зрителей, заполнивших 13 июля поздно вечером трибуны батумского стадиона, стали свидетелями красивого, динамичного и драматического матча между местным «Динамо» и брастиславским «Слованом». Среди зрителей были как местные жители, так и жители других городов Грузии, в их числе автор этих строк увидел прибывшего из Тбилиси уроженца г. Гагра, известного футболиста Георгия Чихрадзе - он в 1982-2004 гг выступал за команды Грузии, РФ, Украины, Израиля, в 1994-2000 гг-за национальную сборную Грузии( сыграл 24 матча), в последние 22 года работал тренером в клубах Грузии, Кипра, Азербайджана и Казахстана. Георгий был в приподнятом настроении, но от прогнозов воздержался.Игра прошла с территориальным и игровым преимуществом грузинской команды, которая создала как минимум 6 явных голевых моментов у ворот соперника, но в основное время забить гол «Словану» не удалось. Этого не смогли добиться и гости, которые и в первом, и во втором тайме также провели несколько острых и опасных атак у ворот батумской команды и могли открыть счет.В основное время никому не удалось забить гол, главные события развернулись в дополнительное время. На 104-ой минуте атакующий полузащитник динамовцев и сборной Грузии Зурико Давиташвили блестяще завершил комбинацию команды , забив гол-красавец в ворота «Слована». Радости футболистов и зрителей не было предела, но сохранить победный счет не удалось. На 114-минуте вышедший на замену футболист «Слована» и сборной Армении Тигран Барсегян сумел сравнять счет, а на 120-ой минуте гости забили гол, который вызвал небывалый интерес и ажиотаж во всем мире и попал в эфир множества грузинских и иностранных телекомпаний и на страницы миллионов потребителей социальных сетей. Этот гол станет символом того, как нельзя расслабляться защитникам и голкиперу команды на последних минутах игры, как нельзя притуплять внимание в момент исполнения соперником углового удара. Капитан гостей Владимир Вайс ( сын главного тренера «Слован» Владимира Вайса) до пробития углового увидел, что ни один защитник динамовцев не встал у штанги(это неписаное правило футбола всех времен, всех возрастов и всех уровней) и голкипер Лазаре Купатадзе на несколько метров вышел из ворот, поэтому Вайс решил с углового пробить прямо в ворота. Этот удар он осуществил так неожиданно, хитро и точно, что ни защитники динамовцев, ни вратарь не смогли спасти свои ворота. 2:1 выиграли гости(в составе «Слована» играли Гурам Кашия, Джаба Канкава и Георгий Чакветадзе), которые по итогам двух встреч вышли в следующий раунд кэ ЛЧ. Если бы не этот гол, то скорее всего игра завершилась вничью, а потом была серия пенальти для выявления победителя.Главный тренер динамовцев Гия Гегучадзе на послематчевой пресс-конференции сказал, что «в последние минуты дополнительного времени игры у динамовцев не хватило ресурсов, чтобы успешно завершить матч». «В конце матча не хватило ресурсов, наши игроки потеряли контроль за мячом и игровую территорию, соперник этим воспользовался и сумел не только сравнять счет, но и забить победный гол.Сейчас динамовцы должны отдохнуть, анализ игры и ошибок проведем позже»,-сказал главный тренер батумской команды, которая продолжить выступление в евротурнирах текущего сезона. Вылетев из кэ Лиги Чемпионов, динамовцы Батуми теперь сыграют в Конфренцлиге, соперником грузинской команды будет польский клуб «Лех»Познань. Матчи пройдут 21 и 28 июля-первая игра в Польше, вторая в Грузии. Кстати, в составе этой польской команды играют двое футболистов сборной Грузии – Ника Квеквескири и Георгий Цитаишвили.В свою очередь главный тренер »Слована» В. Вайс сказал после матча, что «игра в Батуми получилась эмоциональной и красивой». « Для меня лично эта игра была очень эмоциональной и психологически сложной, ведь я пять лет (2016-2020) был главным тренером сборной Грузии, страны, которую я очень полюбил. Желаю Грузии успехов»,-сказал Вайс.Тенгиз Пачкория, Батуми, специально для « Грузия Online



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