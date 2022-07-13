

Сумеет ли батумское «Динамо» выиграть у братиславского «Слована»?

13.07.2022 12:55









В 2000- начале 2010 годов команда переживала трудные времена, с 2013 года начался процесс возрождения клуба, в последние годы батумское «Динамо» добилось больших успехов в чемпионате Грузии-в 2019 и 2020 годах стало серебряным призером первенства страны, а в 2021 году впервые в период независимости Грузии стало чемпионом страны и получила право играть в квалификационном раунде Лиги Чемпионов Европы.



«Слован»-соперник батумского «Динамо»



Жребий свел батумских динамовцев с чемпионом Словакии 2022 года, именитым и титулованным клубом «Слован» Братислава, главным тренером которой является известный словацкий специалист , главный тренер сборной Грузии в 2015-2020 годах Владимир Вайс. Примечательно и то, что в завершившемся в мае с.г. первенстве Словакии в составе «Слована» чемпионами этой страны стали капитан сборной Грузии Гурам Кашия и экс-капитан нашей национальной команды Джаба Канкава. Они и сейчас играют в «Словане», с конца июня за эту команду на правах аренды играет также талантливый футболист сборной Грузии и бельгийского клуба «Гент» Георгий Чакветадзе. Все трое играли за «Слован» в первом матче против батумского «Динамо», прошедшем в Братиславе 6 июля и завершившемся вничью 0:0. Кашия и Канкава сыграли весь матч, а Чакветадзе вышел на поле во втором тайме и оживил игру «Слована». Ответный матч этих команд состоится 13 июля на стадионе-красавце в Батуми, введенном в строй более года назад и вмещающем 20 тысяч зрителей. Все билеты на матч 13 июля были распроданы за неделю до игры.



Вайс, Кашия и Чакветадзе о матче с батумским «Динамо»



Команда «Слован» 12 июля в 11.30 по тбилисскому времени прилетела в Батуми чартерным рейсом из Братиславы. Небольшая группа местных футбольных фанов и несколько грузинских журналистов , в их числе и автор этих строк, встречали игроков и тренеров «Слована». Владимир Вайс и автор этих строк тепло пообщались как это полагается старым знакомым, он выглядел немного уставшим, но не отказался дать комментарий для меня и моего коллеги Бачо Цалугелашвили ( Goal.ge). Вайсс сказал, что 13 июля «Словану» предстоит в Батуми «трудный матч». «В гостях динамовцы Батуми сыграли хорошо и организованно, 13 июля также ожидаю такую же хорошую игру батумской команды, но у «Слована» своя цель- выход в следующий этап квалификационного раунда Лиги Чемпионов и мы будем добиваться этого»,- заявил он. Вайс признался, что период его работы в Грузии на посту главного тренера национальной команды был «одним из лучших этапов его жизни». «Никогда не забуду годы прожитые в Грузии, у меня здесь много друзей, но футбол есть футбол и сейчас моя цель –вывести Слован» в следующий раунд ЛЧ».



Большой интерес вызвал приезд в Батуми 23-летнего Георгия Чакветадзе,всего несколько недель тренирующегося в составе «Слована». Он как один из самых талантливых и перспективных футболистов Грузии, переживший в 2019-2021 годах непростой период карьеры из-за травмы и последующей реабилитации, оказался в центре внимания СМИ.



Следует отметить, что отец Георгия Чакветадзе Мераб Чакветадзе родился и вырос в Очамчирском районе, до сентября 1993 года он жил в селе Араду Очамчирского района,



Находясь в Батуми, Георгий Чакветадзе и Гурам Кашия не раз заявили журналистам, что на этот раз им непросто будет играть в этом городе. «На стадионе в Батуми потрясающая футбольная атмосфера, но на этот раз нам предстоит играть в матче против грузинской команды, что поделаешь, это футбол, «Слован» будет бороться за победу»,- сказал Кашия.



Гегучадзе о матче со «Слованом»



12 июля вечером на предматчевой пресс-конференции в Батуми главный тренер местного «Динамо» , многоопытный специалист Гия Гегучадзе сказал, что команда тщательно подготовилась к ответному матчу со «Слованом».»У футболистов как обычно в таких ситуациях есть определенный эмоциональный фон, ведь матч очень важен для нас, для наших многочисленных поклонников.Мы все сделаем для того, чтобы обрадовать поклонников батумского «Динамо»»,-отметил Гегучадзе.



Он сообщил, что «Георгий Зария в последние два дня тренировался вместе с командой, пока не знаем, сможет ли он сыграть в матче против «Слована». «Что касается Торнике Гаприндашвили, он многое сделал для нашей команды, сейчас мы позволили ему играть за рубежом, надеемся, что имеет возможность стать в будущем кандидатом или членом национальной сборной Грузии»,- сказал Гегучадзе.



12 июля вечером батумские динамовцы , а позже и «Слован» провели предматчевые тренировки на поле стадиона –красавца, где сегодня в 21.00 по тбилисскому времени начнется ответный матч этих команд .



Звезда Челебадзе



13 июля вечером, за 2,5 часа до начала матча, на территории батумского стадиона состоится церемония открытия именной звезды знаменитого футболиста Реваза Челебадзе. На церемонии открытия звезды ожидается присутствие видных деятелей спорта и общественности Грузии, нескольких выдающихся футболистов страны, вместе с которыми Реваз играл в период своей успешной карьеры, на церемонии будут также юные футболисты и поклонники этого самого популярного вида спорта.



Уроженец Кобулети Реваз Челебадзе в 1972-73 годах он играл в чемпионате Грузии за местный клуб «Шукура», в 1974-75 и 1983-85 годах- за батумское «Динамо»(вторая и первая лига СССР), в 1976-1982 и 1985-1987 гг-за»Динамо» Тбилиси(высшая лига СССР) , вторую половину 1982 года провел в «Гурия» Ланчхути(первая лига СССР). В составе тбилисского «Динамо» Реваз становился чемпионом СССР(1978), серебряным (1977) и бронзовым призером( 1976,1981) , обладателем Кубка СССР 1976 и 1979 годов, внес свой вклад в блестящее, победное выступление динамовцев Тбилиси в розыгрыше Кубка Обладателей Кубков европейских стран 1980-1981 гг. В 1979 году в составе сборной Грузии Реваз стал вице-чемпионом Спартакиады народов СССР, в 1977-1980 годах он играл за сборную СССР, в 1980 года в составе Олимпийской сборной СССР стал бронзовым призером Олимпийских Игр. 9 июля вечером автор этих строк на беговой дорожке батумского стадиона имел возможность побеседовать с Ревазом Челебадзе, который пришел посмотреть тренировку сборной Грузии по регби



О деталях беседы с 67-летним Ревазом Челебадзе, об открытии его именной звезды и об ответном матче «Динамо» Батуми со «Слованом» расскажем позднее .





Тенгиз Пачкория, Батуми, специально для «



Фото 1- В. Вайс и Т. Пачкория в аэропорту Батуми

Фото 2- Г. Чакветадзе и Т. Пачкория в аэропорту Батуми Вопрос, вынесенный в заголовок этой статьи, интересует не только жителей Батуми, но и многочисленных поклонников этой команды в других городах и селах Грузии, а также наших соотечественников, проживающих в странах Европы, Азии и Северной Америки. Футбольная команда «Динамо» Батуми, основанная в 1923 году, имеет богатейшие традиции. В 1930-1980 годах команда подготовила для грузинского футбола много интересных и самобытных игроков, которые успешно играли за ведущий клуб республики тбилисское "Динамо", а также другие команды, выступавшие в высшей или первой лиге чемпионата СССР. Автор этих строк не раз приезжал из Сухуми в Батуми в 1980-х годах на матчи местного "Динамо"(для просмотра и освещения игр второй и первых лиг чемпионата СССР), а затем и в первые годы проведения национального чемпионата Грузии (1990-1992). До 1984 года батумская команда играла во второй лиге чемпионата СССР в одной группе вместе с несколькими другими клубами Грузии, в том числе и с сухумским «Динамо», а в 1984-1989 гг батумский клуб выступал в первой лиге чемпионата СССР. Я хорошо помню , какой интерес вызывали матчи батумских динамовцев: тогда чуть ли не весь город и близлежащие населенные пункты жили в ожидании этих игр, многие из которых были настоящими футбольными спектаклями. В 1990-х годах батумское "Динамо" было одной из лучших клубов Грузии и неплохо выступало в евротурнирах.В 2000- начале 2010 годов команда переживала трудные времена, с 2013 года начался процесс возрождения клуба, в последние годы батумское «Динамо» добилось больших успехов в чемпионате Грузии-в 2019 и 2020 годах стало серебряным призером первенства страны, а в 2021 году впервые в период независимости Грузии стало чемпионом страны и получила право играть в квалификационном раунде Лиги Чемпионов Европы.Жребий свел батумских динамовцев с чемпионом Словакии 2022 года, именитым и титулованным клубом «Слован» Братислава, главным тренером которой является известный словацкий специалист , главный тренер сборной Грузии в 2015-2020 годах Владимир Вайс. Примечательно и то, что в завершившемся в мае с.г. первенстве Словакии в составе «Слована» чемпионами этой страны стали капитан сборной Грузии Гурам Кашия и экс-капитан нашей национальной команды Джаба Канкава. Они и сейчас играют в «Словане», с конца июня за эту команду на правах аренды играет также талантливый футболист сборной Грузии и бельгийского клуба «Гент» Георгий Чакветадзе. Все трое играли за «Слован» в первом матче против батумского «Динамо», прошедшем в Братиславе 6 июля и завершившемся вничью 0:0. Кашия и Канкава сыграли весь матч, а Чакветадзе вышел на поле во втором тайме и оживил игру «Слована». Ответный матч этих команд состоится 13 июля на стадионе-красавце в Батуми, введенном в строй более года назад и вмещающем 20 тысяч зрителей. Все билеты на матч 13 июля были распроданы за неделю до игры.Команда «Слован» 12 июля в 11.30 по тбилисскому времени прилетела в Батуми чартерным рейсом из Братиславы. Небольшая группа местных футбольных фанов и несколько грузинских журналистов , в их числе и автор этих строк, встречали игроков и тренеров «Слована». Владимир Вайс и автор этих строк тепло пообщались как это полагается старым знакомым, он выглядел немного уставшим, но не отказался дать комментарий для меня и моего коллеги Бачо Цалугелашвили ( Goal.ge). Вайсс сказал, что 13 июля «Словану» предстоит в Батуми «трудный матч». «В гостях динамовцы Батуми сыграли хорошо и организованно, 13 июля также ожидаю такую же хорошую игру батумской команды, но у «Слована» своя цель- выход в следующий этап квалификационного раунда Лиги Чемпионов и мы будем добиваться этого»,- заявил он. Вайс признался, что период его работы в Грузии на посту главного тренера национальной команды был «одним из лучших этапов его жизни». «Никогда не забуду годы прожитые в Грузии, у меня здесь много друзей, но футбол есть футбол и сейчас моя цель –вывести Слован» в следующий раунд ЛЧ».Большой интерес вызвал приезд в Батуми 23-летнего Георгия Чакветадзе,всего несколько недель тренирующегося в составе «Слована». Он как один из самых талантливых и перспективных футболистов Грузии, переживший в 2019-2021 годах непростой период карьеры из-за травмы и последующей реабилитации, оказался в центре внимания СМИ.Следует отметить, что отец Георгия Чакветадзе Мераб Чакветадзе родился и вырос в Очамчирском районе, до сентября 1993 года он жил в селе Араду Очамчирского района, в результате войны между Россией и Грузией в сентябре 1993 года он как и около 400 тысяч жителей Абхазской автономной республики ( Грузия) вынужден был вместе с родными покинуть родной очаг. Сперва Мераб проживал на западе Грузии, создав семью, он перебрался в Тбилиси, где в августе 1999 года родился будущий футболист Георгий.Находясь в Батуми, Георгий Чакветадзе и Гурам Кашия не раз заявили журналистам, что на этот раз им непросто будет играть в этом городе. «На стадионе в Батуми потрясающая футбольная атмосфера, но на этот раз нам предстоит играть в матче против грузинской команды, что поделаешь, это футбол, «Слован» будет бороться за победу»,- сказал Кашия.12 июля вечером на предматчевой пресс-конференции в Батуми главный тренер местного «Динамо» , многоопытный специалист Гия Гегучадзе сказал, что команда тщательно подготовилась к ответному матчу со «Слованом».»У футболистов как обычно в таких ситуациях есть определенный эмоциональный фон, ведь матч очень важен для нас, для наших многочисленных поклонников.Мы все сделаем для того, чтобы обрадовать поклонников батумского «Динамо»»,-отметил Гегучадзе.Он сообщил, что «Георгий Зария в последние два дня тренировался вместе с командой, пока не знаем, сможет ли он сыграть в матче против «Слована». «Что касается Торнике Гаприндашвили, он многое сделал для нашей команды, сейчас мы позволили ему играть за рубежом, надеемся, что имеет возможность стать в будущем кандидатом или членом национальной сборной Грузии»,- сказал Гегучадзе.12 июля вечером батумские динамовцы , а позже и «Слован» провели предматчевые тренировки на поле стадиона –красавца, где сегодня в 21.00 по тбилисскому времени начнется ответный матч этих команд .13 июля вечером, за 2,5 часа до начала матча, на территории батумского стадиона состоится церемония открытия именной звезды знаменитого футболиста Реваза Челебадзе. На церемонии открытия звезды ожидается присутствие видных деятелей спорта и общественности Грузии, нескольких выдающихся футболистов страны, вместе с которыми Реваз играл в период своей успешной карьеры, на церемонии будут также юные футболисты и поклонники этого самого популярного вида спорта.Уроженец Кобулети Реваз Челебадзе в 1972-73 годах он играл в чемпионате Грузии за местный клуб «Шукура», в 1974-75 и 1983-85 годах- за батумское «Динамо»(вторая и первая лига СССР), в 1976-1982 и 1985-1987 гг-за»Динамо» Тбилиси(высшая лига СССР) , вторую половину 1982 года провел в «Гурия» Ланчхути(первая лига СССР). В составе тбилисского «Динамо» Реваз становился чемпионом СССР(1978), серебряным (1977) и бронзовым призером( 1976,1981) , обладателем Кубка СССР 1976 и 1979 годов, внес свой вклад в блестящее, победное выступление динамовцев Тбилиси в розыгрыше Кубка Обладателей Кубков европейских стран 1980-1981 гг. В 1979 году в составе сборной Грузии Реваз стал вице-чемпионом Спартакиады народов СССР, в 1977-1980 годах он играл за сборную СССР, в 1980 года в составе Олимпийской сборной СССР стал бронзовым призером Олимпийских Игр. 9 июля вечером автор этих строк на беговой дорожке батумского стадиона имел возможность побеседовать с Ревазом Челебадзе, который пришел посмотреть тренировку сборной Грузии по регби в канун важного тест-матча с Италией О деталях беседы с 67-летним Ревазом Челебадзе, об открытии его именной звезды и об ответном матче «Динамо» Батуми со «Слованом» расскажем позднее .Тенгиз Пачкория, Батуми, специально для « Грузия Online Фото 1- В. Вайс и Т. Пачкория в аэропорту БатумиФото 2- Г. Чакветадзе и Т. Пачкория в аэропорту Батуми



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