

Сборная Грузии по регби победила команду элитного уровня и приблизилась к Кубку Шести Наций

11.07.2022 14:15







10 июля 2022 года большими буквами войдет в историю грузинского регби, имеющая богатые традиции, немалые успехи и по праву заслужившая симпатии миллионов поклонников этой популярной игры в десятках странах мира. Эти традиции были заложены еще в 1960-1980-х годах:в 1966 году тбилисское «Динамо» стало серебряным призером чемпионата СССР, а тбилисский «Локомотив» 4 раза (1968, 1972, 1978 и 1981) был бронзовым призером первенства СССР. Но самых больших успехов добилась «Айя» из Кутаиси-эта уникальная команда трижды подряд (1987-1989) становилась чемпионом СССР и два раза выигрывала Кубок СССР(1987 и 1990).



После восстановления независимости Грузии несмотря на существовавшие в стране проблемы наши регбисты добились больших успехов. Сборная Грузии 14 раз побеждала в Кубке европейских наций и четыре раза участвовала в ЧМ-2007 ,2011 , 2015 и 2019 годах, в пятый раз в мировом первенстве она примет участие в 2023 году. До 10 июля текущего года сборная Грузии занимала 13-ое место в мировом рейтинге сборных и седьмое место в европейском рейтинге.



10 июля вечером в Батуми , на стадионе-красавце, вмещающем 20 тысяч зрителей, сборная Грузии выиграла тест –матч у национальной команды Италии, выступающей в Кубке Шести Наций (КШН). Наши регбисты впервые в истории обыграли представителей Тьер 1 – так в мире называют элитный уровень регби. Сборная Грузии уже несколько лет стремиться попасть в розыгрыш Кубка шести наций, в котором участвуют сборные Англии,Шотландии, Уэльса, Франции, Ирландии и Италии. В европейской прессе в последние годы не раз писали о прогрессе сборной Грузии и о том, что настала пора расширить Кубок шести наций включить туда Грузию. У этой идеи в Европе множество сторонников, но и есть и скептические голоса, они считают преждевременным включение нашей сборной в этот турнир. С этой точки зрения немалое значение имела игра нашей команды со сборной Италии, которая считается шестой по силе командой в вышеназванном Кубке, занимает шестое место в европейском и 12-ое место в мировом рейтинге. В 2018 году тест –матч этих сборных во Флоренции завершился победой сборной Италии со счетом 28:17.



Матч в Батуми



Приезд сборной Италии вызвал большой интерес в Грузии. Об этом свидетельствует то, что билеты на игру 10 июля были проданы за несколько дней до матча. Сама игра прошла с преимуществом сборной Грузии, в начале первого тайма наша команда повела в счете 12:0, два лело положили Тодуа и Абжандадзе. Наши игроки действовали тактически грамотно , вынуждая соперника ошибаться. Но гости сумели выравнять игру, сократить разрыв в счете и один раз даже вырваться вперед 13:12. На 36-ой минуте блестящий проход Ниниашвили завершился лело Абжандадзе, который забил и штрафной, первый тайм завершился победой сборной Грузии 19:13.



После перерыва итальянцы сумели сократить счет до 16:19, но сборная Грузии продолжала успешно атаковать , одержав победу со счетом 28:19.



Маисашвили и Шарикадзе о матче с Италией



На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили сказал, что «рад тому, что большой труд игроков и тренерского штаба национальной команды Грузии принес такой положительный результат». « Планировать победу над такой опытной и сильной командой как сборная Италия непросто, но еще сложнее реализация такого плана и выигрыш у Италии, очень рад, что большие усилия наших ребят принесли победу в этом важном матче и радость миллионам поклонникам сборной Грузии»,- отметил главный тренер.



Он сказал, что «до начала таких важных игр не любит делать прогнозы». «А итальянцы до матча говорили, что выиграют у нас, но дело и результат важнее, чем прогнозы. Грузия одержала важную победу, показала красивую игру, мы не питаем иллюзий , что победа над сборной Италии откроет нам двери в КШН, но наш сигнал отцам европейского регби таков- дайте нам возможность чаще играть со сборными элитного уровня»,-подчеркнул Маисашвили.



Он сказал, что «победа в матче с Италией стала прецедентом того, что Грузия в тест-матче победила команду, играющую в КШН, это стало заявкой на то, что мы можем и должны играть больше матчей с командами , выступающими в этом Кубке». На вопрос автора этих строк «До матча вы и капитан были немного напряжены, как вам удалось снять стресс перед игрой?» Маисашвили ответил:»Мы были не столько напряжены , сколько мобилизованы, обычно напряженность снимается сразу после свистка начале матча, так и вышло». «В последние месяцы мы изучили сильные и слабые стороны сборной Италии, сделали все для того, чтобы победить опытного соперника», -сказал он.



Эта победа вдвойне приятна, ведь наша сборная выиграла этот матч в отсутствие нескольких опытных регбистов. За сутки до матча 10 июля Маисашвили назвал «большой потерей для Грузии отсутствие опытного Котэ Микаутадзе (родился в 1991 году в Сухуми, в регби начал играть в Тбилиси, в последние 13 лет выступает в клубах Франции-прим.корр.) в матче с Италией». «Котэ получил травму на тренировке сборной Грузии, травма не очень серьезная, но мы не успевали его реабилитацию и поэтому не поставили в состав на матч 10 июля»,-отметил он.



На вопросы журналистов также ответил капитан сборной Грузии 29-летний Мераб Шарикадзе. Он является уроженцем Сухуми, Мераб родился в мае 1993 года, его родители Заал Шарикадзе и Нино Толордава жили в Сухуми, в Келасури, около 19-ой средней школы, дед Мераба по отцовской линии Мурман Шарикадзе был доцентом функционировавшего в Сухуми Грузинского института субтропического хозяйства (ГИСХ). Капитан выразил «особую благодарность зрителям за мощную поддержку национальной команды». «Потрясающую атмосферу на стадионе в Батуми, которая была на матче Грузия-Италия, я не забуду никогда. Рад тому, что наш многолетний труд дал результат, победив Италию, мы сделали большой шаг вперед»,- отметил Шарикадзе. Он сообщил, что «после матча в раздевалке сказал своим товарищам по сборной , что сейчас надо как следует настроиться на матч с Португалией ( 16 июля в Кутаиси-прим.корр.), выиграть и эту встречу, чтобы не омрачить блестящий результат, достигнутый в матче с Италией».



Киран Кроули и Ламаро о матче с Грузией



Главный тренер сборной Италии Киран Джеймс Кроули (бывший регбист сборной Новой Зеландии) после матча заявил журналистам, что «сборная Грузии одержала заслуженную победу». «Это большой успех Грузии, большой день для вашей страны. Италия хорошо подготовилась к игре, но Грузия сегодня была сильнее нас. На стадионе в Батуми была потрясающая атмосфера, это было очень красиво», -сказал 61-летний Кроули. Он отметил, что «сборная Италии детально проанализирует игру 10 июля и сделает выводы «. Кроули также указал «на небывалый интерес СМИ к матчу Грузия-Италия». « Я давно не видел такого большого количества журналистов на пресс-конференции, как это в Батуми после сегодняшнего матча»,- признался Кроули.



А капитан сборной Италии Микеле Ламаро заявил, что «Грузия лучше провела этот матч-и физически, и тактически».»Сборная Италии продолжит работу над устранением тех недостатков, которые есть в нашей игре»,- сказал 24-летний Ламаро.



Следует отметить, что после матча Грузия-Италия (игра завершилась около 22.00 по тбилисскому времени) жители и гости Батуми несколько часов праздновали победу сборной Грузии, которая своей яркой и красивой игрой доставила большое удовольствие своим многочисленным поклонникам.





Тенгиз Пачкория, Батуми, специально для «

Фото c сайта Союза Регби Грузии Сборная Грузии по регби победила команду элитного уровня и приблизилась к Кубку Шести Наций10 июля 2022 года большими буквами войдет в историю грузинского регби, имеющая богатые традиции, немалые успехи и по праву заслужившая симпатии миллионов поклонников этой популярной игры в десятках странах мира. Эти традиции были заложены еще в 1960-1980-х годах:в 1966 году тбилисское «Динамо» стало серебряным призером чемпионата СССР, а тбилисский «Локомотив» 4 раза (1968, 1972, 1978 и 1981) был бронзовым призером первенства СССР. Но самых больших успехов добилась «Айя» из Кутаиси-эта уникальная команда трижды подряд (1987-1989) становилась чемпионом СССР и два раза выигрывала Кубок СССР(1987 и 1990).После восстановления независимости Грузии несмотря на существовавшие в стране проблемы наши регбисты добились больших успехов. Сборная Грузии 14 раз побеждала в Кубке европейских наций и четыре раза участвовала в ЧМ-2007 ,2011 , 2015 и 2019 годах, в пятый раз в мировом первенстве она примет участие в 2023 году. До 10 июля текущего года сборная Грузии занимала 13-ое место в мировом рейтинге сборных и седьмое место в европейском рейтинге.10 июля вечером в Батуми , на стадионе-красавце, вмещающем 20 тысяч зрителей, сборная Грузии выиграла тест –матч у национальной команды Италии, выступающей в Кубке Шести Наций (КШН). Наши регбисты впервые в истории обыграли представителей Тьер 1 – так в мире называют элитный уровень регби. Сборная Грузии уже несколько лет стремиться попасть в розыгрыш Кубка шести наций, в котором участвуют сборные Англии,Шотландии, Уэльса, Франции, Ирландии и Италии. В европейской прессе в последние годы не раз писали о прогрессе сборной Грузии и о том, что настала пора расширить Кубок шести наций включить туда Грузию. У этой идеи в Европе множество сторонников, но и есть и скептические голоса, они считают преждевременным включение нашей сборной в этот турнир. С этой точки зрения немалое значение имела игра нашей команды со сборной Италии, которая считается шестой по силе командой в вышеназванном Кубке, занимает шестое место в европейском и 12-ое место в мировом рейтинге. В 2018 году тест –матч этих сборных во Флоренции завершился победой сборной Италии со счетом 28:17.Приезд сборной Италии вызвал большой интерес в Грузии. Об этом свидетельствует то, что билеты на игру 10 июля были проданы за несколько дней до матча. Сама игра прошла с преимуществом сборной Грузии, в начале первого тайма наша команда повела в счете 12:0, два лело положили Тодуа и Абжандадзе. Наши игроки действовали тактически грамотно , вынуждая соперника ошибаться. Но гости сумели выравнять игру, сократить разрыв в счете и один раз даже вырваться вперед 13:12. На 36-ой минуте блестящий проход Ниниашвили завершился лело Абжандадзе, который забил и штрафной, первый тайм завершился победой сборной Грузии 19:13.После перерыва итальянцы сумели сократить счет до 16:19, но сборная Грузии продолжала успешно атаковать , одержав победу со счетом 28:19.На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили сказал, что «рад тому, что большой труд игроков и тренерского штаба национальной команды Грузии принес такой положительный результат». « Планировать победу над такой опытной и сильной командой как сборная Италия непросто, но еще сложнее реализация такого плана и выигрыш у Италии, очень рад, что большие усилия наших ребят принесли победу в этом важном матче и радость миллионам поклонникам сборной Грузии»,- отметил главный тренер.Он сказал, что «до начала таких важных игр не любит делать прогнозы». «А итальянцы до матча говорили, что выиграют у нас, но дело и результат важнее, чем прогнозы. Грузия одержала важную победу, показала красивую игру, мы не питаем иллюзий , что победа над сборной Италии откроет нам двери в КШН, но наш сигнал отцам европейского регби таков- дайте нам возможность чаще играть со сборными элитного уровня»,-подчеркнул Маисашвили.Он сказал, что «победа в матче с Италией стала прецедентом того, что Грузия в тест-матче победила команду, играющую в КШН, это стало заявкой на то, что мы можем и должны играть больше матчей с командами , выступающими в этом Кубке». На вопрос автора этих строк «До матча вы и капитан были немного напряжены, как вам удалось снять стресс перед игрой?» Маисашвили ответил:»Мы были не столько напряжены , сколько мобилизованы, обычно напряженность снимается сразу после свистка начале матча, так и вышло». «В последние месяцы мы изучили сильные и слабые стороны сборной Италии, сделали все для того, чтобы победить опытного соперника», -сказал он.Эта победа вдвойне приятна, ведь наша сборная выиграла этот матч в отсутствие нескольких опытных регбистов. За сутки до матча 10 июля Маисашвили назвал «большой потерей для Грузии отсутствие опытного Котэ Микаутадзе (родился в 1991 году в Сухуми, в регби начал играть в Тбилиси, в последние 13 лет выступает в клубах Франции-прим.корр.) в матче с Италией». «Котэ получил травму на тренировке сборной Грузии, травма не очень серьезная, но мы не успевали его реабилитацию и поэтому не поставили в состав на матч 10 июля»,-отметил он.На вопросы журналистов также ответил капитан сборной Грузии 29-летний Мераб Шарикадзе. Он является уроженцем Сухуми, Мераб родился в мае 1993 года, его родители Заал Шарикадзе и Нино Толордава жили в Сухуми, в Келасури, около 19-ой средней школы, дед Мераба по отцовской линии Мурман Шарикадзе был доцентом функционировавшего в Сухуми Грузинского института субтропического хозяйства (ГИСХ). Капитан выразил «особую благодарность зрителям за мощную поддержку национальной команды». «Потрясающую атмосферу на стадионе в Батуми, которая была на матче Грузия-Италия, я не забуду никогда. Рад тому, что наш многолетний труд дал результат, победив Италию, мы сделали большой шаг вперед»,- отметил Шарикадзе. Он сообщил, что «после матча в раздевалке сказал своим товарищам по сборной , что сейчас надо как следует настроиться на матч с Португалией ( 16 июля в Кутаиси-прим.корр.), выиграть и эту встречу, чтобы не омрачить блестящий результат, достигнутый в матче с Италией».Главный тренер сборной Италии Киран Джеймс Кроули (бывший регбист сборной Новой Зеландии) после матча заявил журналистам, что «сборная Грузии одержала заслуженную победу». «Это большой успех Грузии, большой день для вашей страны. Италия хорошо подготовилась к игре, но Грузия сегодня была сильнее нас. На стадионе в Батуми была потрясающая атмосфера, это было очень красиво», -сказал 61-летний Кроули. Он отметил, что «сборная Италии детально проанализирует игру 10 июля и сделает выводы «. Кроули также указал «на небывалый интерес СМИ к матчу Грузия-Италия». « Я давно не видел такого большого количества журналистов на пресс-конференции, как это в Батуми после сегодняшнего матча»,- признался Кроули.А капитан сборной Италии Микеле Ламаро заявил, что «Грузия лучше провела этот матч-и физически, и тактически».»Сборная Италии продолжит работу над устранением тех недостатков, которые есть в нашей игре»,- сказал 24-летний Ламаро.Следует отметить, что после матча Грузия-Италия (игра завершилась около 22.00 по тбилисскому времени) жители и гости Батуми несколько часов праздновали победу сборной Грузии, которая своей яркой и красивой игрой доставила большое удовольствие своим многочисленным поклонникам.Тенгиз Пачкория, Батуми, специально для « Грузия Online Фото c сайта Союза Регби Грузии



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