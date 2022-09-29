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Певица Натия Тодуа награждена грузинской«Медалью Чести»


29.09.2022   16:10


Проживающая в Германии грузинская певица Натия Тодуа награждена правительственной «Медалью Чести».

Как сообщила вручившую награду президент Саломе Зурабишвили, Натия Тодуа отмечена «за плодотворную творческую деятельность и личный вклад в развитие современного грузинского музыкального искусства и его популяризацию за границей».

На церемонии награждения в президентской резиденции на Атонели Натия Тодуа исполнила свой последний хит — романс «Магнолия» на стихи Анны Каландадзе.

Натия Тодуа родилась и провела детство в оккупированном Гальском районе Абхазии, 95% населения которого составляют грузины. После окончания школы Натия переехала в Тбилиси, где долгое время жила в общежитии для беженцев в районе Глдани на окраине города. Параллельно учебе в Кавказском университете Натия делала первые шаги на сцене. Она принимала участие в разных музыкальных проектах в Грузии, была участницей шоу X Factor в Украине, а в 2018 году приехала в Германию и работала в качестве помощницы в немецкой семье.

В 2019 году Тодуа стала победительницей седьмого сезона вокального конкурса The Voice of Germany.

После этого Натия выпустила в Германии свой первый альбом«Miss You».

В декабре 2019 года Тодуа стала победителем в номинации «Лучший соло-артист месяца» международного фестиваля Music Video Underground Festival в США.

В феврале 2020 года видеоклип «Love Letter» грузинской певицы победил в двух номинациях на фестивале The 12 Months Film Festival в Румынии.

В настоящее время 25-летняя певица живет и занимается творчеством как в Германии, так и в Грузии.

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