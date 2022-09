Певица Натия Тодуа награждена грузинской«Медалью Чести»

29.09.2022 16:10





Проживающая в Германии грузинская певица Натия Тодуа награждена правительственной «Медалью Чести».



Как сообщила вручившую награду президент Саломе Зурабишвили, Натия Тодуа отмечена «за плодотворную творческую деятельность и личный вклад в развитие современного грузинского музыкального искусства и его популяризацию за границей».



На церемонии награждения в президентской резиденции на Атонели Натия Тодуа исполнила свой последний хит — романс «Магнолия» на стихи Анны Каландадзе.



Натия Тодуа родилась и провела детство в оккупированном Гальском районе Абхазии, 95% населения которого составляют грузины. После окончания школы Натия переехала в Тбилиси, где долгое время жила в общежитии для беженцев в районе Глдани на окраине города. Параллельно учебе в Кавказском университете Натия делала первые шаги на сцене. Она принимала участие в разных музыкальных проектах в Грузии, была участницей шоу X Factor в Украине, а в 2018 году приехала в Германию и работала в качестве помощницы в немецкой семье.



В 2019 году Тодуа стала победительницей седьмого сезона вокального конкурса The Voice of Germany.



После этого Натия выпустила в Германии свой первый альбом«Miss You».



В декабре 2019 года Тодуа стала победителем в номинации «Лучший соло-артист месяца» международного фестиваля Music Video Underground Festival в США.



В феврале 2020 года видеоклип «Love Letter» грузинской певицы победил в двух номинациях на фестивале The 12 Months Film Festival в Румынии.



В настоящее время 25-летняя певица живет и занимается творчеством как в Германии, так и в Грузии.



