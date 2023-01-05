

Чихладзе: Статья Майкла Макфола является четким сигналом правительству Грузии

05.01.2023 14:41









Как заявил журналистам Серго Чихладзе, он ожидает, что вопрос о Саакашвили будет подниматься в еще более высоких эшелонах на международном уровне. В частности, по его мнению, администрация Белого дома поставит перед «Грузинской мечтой» вопрос об отправке бывшего президента Грузии на лечение за рубеж.



«Самым быстрым выходом и решением будет акт президента Саломе Зурабишвили о помиловании как в отношении Михаила Саакашвили, так и Ники Гварамия. К этому ее призвали в нескольких резолюциях, а также ряд европейских парламентариев.



Я думаю, что будет все больше отклика по этому вопросу. Мы работаем с нашими западными партнерами, как в США, так и в ЕС. Исходя из этого, ожидаем, что этот вопрос будет подниматься еще более остро и в еще более высоких эшелонах. И представители американской администрации поставят этот вопрос перед «Грузинской мечтой», - заявил Серго Чихладзе. По мнению одного из членов «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе, статья о Михаиле Саакашвили, опубликованная в The Washington Post бывшим послом США в России Майклом Макфолом , является четким сигналом правительству Грузии о том, «где правда и какой позиции придерживается цивилизованный мир».Как заявил журналистам Серго Чихладзе, он ожидает, что вопрос о Саакашвили будет подниматься в еще более высоких эшелонах на международном уровне. В частности, по его мнению, администрация Белого дома поставит перед «Грузинской мечтой» вопрос об отправке бывшего президента Грузии на лечение за рубеж.«Самым быстрым выходом и решением будет акт президента Саломе Зурабишвили о помиловании как в отношении Михаила Саакашвили, так и Ники Гварамия. К этому ее призвали в нескольких резолюциях, а также ряд европейских парламентариев.Я думаю, что будет все больше отклика по этому вопросу. Мы работаем с нашими западными партнерами, как в США, так и в ЕС. Исходя из этого, ожидаем, что этот вопрос будет подниматься еще более остро и в еще более высоких эшелонах. И представители американской администрации поставят этот вопрос перед «Грузинской мечтой», - заявил Серго Чихладзе.





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