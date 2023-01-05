|
|
|
Чихладзе: Статья Майкла Макфола является четким сигналом правительству Грузии
05.01.2023 14:41
По мнению одного из членов «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе, статья о Михаиле Саакашвили, опубликованная в The Washington Post бывшим послом США в России Майклом Макфолом, является четким сигналом правительству Грузии о том, «где правда и какой позиции придерживается цивилизованный мир».
Как заявил журналистам Серго Чихладзе, он ожидает, что вопрос о Саакашвили будет подниматься в еще более высоких эшелонах на международном уровне. В частности, по его мнению, администрация Белого дома поставит перед «Грузинской мечтой» вопрос об отправке бывшего президента Грузии на лечение за рубеж.
«Самым быстрым выходом и решением будет акт президента Саломе Зурабишвили о помиловании как в отношении Михаила Саакашвили, так и Ники Гварамия. К этому ее призвали в нескольких резолюциях, а также ряд европейских парламентариев.
Я думаю, что будет все больше отклика по этому вопросу. Мы работаем с нашими западными партнерами, как в США, так и в ЕС. Исходя из этого, ожидаем, что этот вопрос будет подниматься еще более остро и в еще более высоких эшелонах. И представители американской администрации поставят этот вопрос перед «Грузинской мечтой», - заявил Серго Чихладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна