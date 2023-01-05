

Майкл Макфол: Смерть Саакашвили в заключении станет победой Путина и большим ударом по грузинской демократии

05.01.2023 12:45





Смерть Саакашвили в заключении станет победой Путина и большим ударом по грузинской демократии. Никто не понимает это лучше, чем Зеленский, который в прошлом месяце попросил власти Грузии «проявить милосердие» и освободить экс-президента, - об этом бывший посол США в РФ и координатор созданной президентом Украины Владимиром Зеленским группы по вопросам санкций против России Майкл Макфол пишет в статье, опубликованной в The Washington Post.



В статье под названием «Мир не может допустить смерти экс-президента Грузии в заключении» Макфол пишет, что в то время как мир справедливо сосредоточен на варварской войне Владимира Путина против Украины, российский лидер продолжает проводить дестабилизирующую, антидемократическую повестку дня в других местах мира. «Среди них маленькая, но стратегически важная Грузия».



«В настоящее время там заключении страдает бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По некоторым сведениям, он находится на грани смерти. Администрация Байдена и союзники не могут этого не допустить. Настало время глобальной кампании по освобождению Саакашвили — именно за его прошлые заслуги перед демократией на собственной родине», - пишет Макфол.



По его словам, Михаил Саакашвили провел важные реформы после «Революции роз», и его высоко ценили лидеры западных стран.



Как отмечает Макфол, президент США Джо Байден в тесной координации с другими европейскими демократическими лидерами должен срочно обратиться к властям Грузии с целью спасения Саакашвили.



«По гуманитарным соображениям Байден и другие должны обратиться к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о помиловании Саакашвили и разрешении ему отправиться в медицинское учреждение за пределы страны — этого уже потребовала Парламентская ассамблея Совета Европы, которая объявила Саакашвили политзаключенным. Смерть Саакашвили в заключении станет победой Путина и сильным ударом по грузинской демократии. Никто не понимает это лучше, чем Зеленский, который в прошлом месяце попросил власти Грузии «проявить милосердие» и освободить экс-президента», — пишет Макфол.



По его словам, Зеленский поступил правильно и США и Евросоюз должны последовать его примеру.



«Свободный мир объединился, чтобы защитить демократию в Украине. То же самое следует сделать и в Грузии, оказывая давление с целью освобождения Саакашвили», — написал Макфол.





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