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Депутаты считают, что власти Грузии дают «зелёный свет» насильственным группам
16.01.2023 17:32
Оппозиционные депутаты парламента Грузии заявляют, что МВД даёт зеленый свет на проведение анти-конституционных действий группе, которая сорвала лекцию Левана Бердзенишвили в Кварели.
Об этом на сегодняшнем брифинге заявили лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе и независимый депутат Теона Акубардия.
По словам Акубардия, после событий 5 июля 2021 года МВД не препятствует насильственным группам.
Они обратились с депутатским запросом к главе МВД Грузии Вахтангу Гомелаури и главе Специальной следственной службы с вопросом, начат ли служебное расследование о бездействии или неисполнении обязанностей полицейскими на месте событий.
Специалист по классической филологии и бывший политик Леван Бердзенишвили прибыл 15 января в Кварели в только что открывшийся Евроатлантический центр, где он должен был прочитать лекцию на тему — «Илия и активизм» (Илья Чавчавадзе – грузинский писатель). Однако около 20 граждан, собравшихся возле центра, не дали ему возможности выйти из автомобиля. На кадрах, распространенных СМИ, слышно, как собравшиеся напоминают Бердзенишвили о критике в адрес царя Картл-Кахети Эрекле II и призывают его покинуть Кварели.
Ответственность за инцидент взяла на себя пророссийская ультраправая партия «Консервативное движение» («Альт-Инфо»).
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