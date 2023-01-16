

Пророссийское движение: Мы будем определять права продавшихся Западу агентов

16.01.2023 15:11





Ультраправая партия «Консервативное движение» («Альт-Инфо»), открыто придеоживающаяся пророссийской политики, заявила 16 января, что помешала филологу и бывшему политику Левану Бердзенишвили провести вчера лекцию в Кварели (регион Кахети), добавив, что «продавшимся Западу агентам, которые оскорбляют прошлое, героев и традиции грузин» отныне сами будут определять «где, какие права у них будут».



«Либералы думали, что они будут устанавливать нормы нашего движения и функционирования, (но) эта страна наша, и мы устанавливаем здесь правила», — говорится в заявлении Консервативного движения.



Специалист по классической филологии и бывший политик Леван Бердзенишвили прибыл 15 января в Кварели в только что открывшийся Евроатлантический центр, где он должен был прочитать лекцию на тему — «Илия и активизм» (Илья Чавчавадзе – грузинский писатель). Однако около 20 граждан, собравшихся возле центра, не дали ему возможности выйти из автомобиля. На кадрах, распространенных СМИ, слышно, как собравшиеся напоминают Бердзенишвили о критике в адрес царя Картл-Кахети Эрекле II и призывают его покинуть Кварели.



Леван Бердзенишвили считает, что инцидент был организован властями Грузинской мечты. «Это имело организованный вид, явно были там и публичные служащие, они не были рядовыми гражданами», — сказал он, акцентировав внимание на недостаточное количество силовиков, мобилизованных на месте.



Власти до сих пор никак не отреагировали на инцидент в Кварели. «Civil Georgia» связался с МВД. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.



Следует отметить, что несколько месяцев назад за критикой Леваном Бердзенишвили в адрес царя Эрекле II в связи с договором, который он подписал с Россией в 1783 году, последовала критика со стороны ультраправых и ультраконсервативных пророссийских групп. По этой причине в июне прошлого года нападению также подверглись брат Левана Бердзенишвили Давид Бердзенишвили и депутат Парламента от Республиканской партии Хатуна Самнидзе.





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