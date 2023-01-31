

Мечта называет статью «Международной прозрачности - Грузия» о коррупции манипулятивной

31.01.2023 14:31









Как заявляют в департаменте коммуникаций «Грузинской мечты», «на самом деле, впервые в истории по этому показателю Грузия входит в число лучших в Европе».



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Также в департаменте коммуникаций «Грузинской мечты» говорят, что данная статья «Международной прозрачности – Грузия» является манипулятивной и направлена на то, чтобы представить прогресс страны в негативном контексте.



«Международная прозрачность-Грузия» публикует статью об отчете за 2022 год «Индекса восприятия коррупции». Согласно новому индексу, по сравнению с прошлым годом, рейтинг Грузии улучшился и переместился с 45-го на 41-е место среди 180 стран мира. Несмотря на это, «Международная прозрачность-Грузия» пытается представить это достижение в негативном контексте, используя такие фразы, как «мы опережаем несколько европейских стран», «мы не добились значительного прогресса» и т.д.



#На самом деле, впервые в истории по этому показателю Грузия входит в число лучших в Европе. Данная статья «Международной прозрачности – Грузия» носит манипулятивный характер и направлена на то, чтобы представить прогресс страны в негативном контексте. Факт в том, что Грузия опережает 12 из 27 стран-членов Евросоюза или имеет равные результаты. Что касается стран-кандидатов в Евросоюз, то Грузия с большим отрывом опережает все страны-кандидаты.



Страны-члены ЕС, которых Грузия опережает или имеет равное место: Грузия — 41 место 1. Чехия — 41; 2. Италия – 41; 3. Словения – 41; 4. Польша – 45; 5. Словакия – 49; 6. Кипр – 51; 7. Греция – 51; 8. Мальта – 54; 9. Хорватия – 57; 10. Румыния – 63; 11. Болгария – 72; 12. Венгрия – 77.



Страны-кандидаты в ЕС: Грузия — 41 место; 1. Черногория – 65; 2. Северная Македония – 85; 3. Молдова – 91; 4. Албания – 101; 5. Сербия – 101; 6. Турция – 101; 7. Босния и Герцеговина – 110; 8. Украина — 116», — говорится в информации департамента коммуникаций «Грузинской мечты». Департамент коммуникаций «Грузинской мечты» отреагировал на статью, опубликованную НПО «Международная прозрачность-Грузия» об «Индексе восприятия коррупции» 2022 года.Как заявляют в департаменте коммуникаций «Грузинской мечты», «на самом деле, впервые в истории по этому показателю Грузия входит в число лучших в Европе».Также в департаменте коммуникаций «Грузинской мечты» говорят, что данная статья «Международной прозрачности – Грузия» является манипулятивной и направлена на то, чтобы представить прогресс страны в негативном контексте.«Международная прозрачность-Грузия» публикует статью об отчете за 2022 год «Индекса восприятия коррупции». Согласно новому индексу, по сравнению с прошлым годом, рейтинг Грузии улучшился и переместился с 45-го на 41-е место среди 180 стран мира. Несмотря на это, «Международная прозрачность-Грузия» пытается представить это достижение в негативном контексте, используя такие фразы, как «мы опережаем несколько европейских стран», «мы не добились значительного прогресса» и т.д.#На самом деле, впервые в истории по этому показателю Грузия входит в число лучших в Европе. Данная статья «Международной прозрачности – Грузия» носит манипулятивный характер и направлена на то, чтобы представить прогресс страны в негативном контексте. Факт в том, что Грузия опережает 12 из 27 стран-членов Евросоюза или имеет равные результаты. Что касается стран-кандидатов в Евросоюз, то Грузия с большим отрывом опережает все страны-кандидаты.Страны-члены ЕС, которых Грузия опережает или имеет равное место: Грузия — 41 место 1. Чехия — 41; 2. Италия – 41; 3. Словения – 41; 4. Польша – 45; 5. Словакия – 49; 6. Кипр – 51; 7. Греция – 51; 8. Мальта – 54; 9. Хорватия – 57; 10. Румыния – 63; 11. Болгария – 72; 12. Венгрия – 77.Страны-кандидаты в ЕС: Грузия — 41 место; 1. Черногория – 65; 2. Северная Македония – 85; 3. Молдова – 91; 4. Албания – 101; 5. Сербия – 101; 6. Турция – 101; 7. Босния и Герцеговина – 110; 8. Украина — 116», — говорится в информации департамента коммуникаций «Грузинской мечты».





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