

Transparency International: коррупция в Грузии принимает форму клептократии

31.01.2023 13:02





огласно «Индексу восприятия коррупции» [CPI] за 2022 год, опубликованному «Transparency International», Грузия занимает 41-е место среди 180 стран, включенных в рейтинг. По оценке организации, результаты Грузии не претерпели существенных изменений к лучшему с 2012 года, что свидетельствует о «стагнации».



В «Индексе восприятия коррупции» Грузия получила 56 баллов, что на один балл больше, чем в прошлом году. Учитывая, что показатель 100 баллов в указанном индексе — это самый низкий уровень восприятия коррупции, а 0 баллов — самый высокий уровень, 56 баллов является средним показателем.



В прошлом в указанном индексе, Грузия получала 56 баллов 3 раза: в 2017, 2019 и 2020 годах, в 2012 году Грузии набрала 52 балла. С 2012 года по настоящее время наивысший рейтинг (58 баллов) страна имела в 2018 году.



«Например, баллы десяти стран с лучшими результатами превышают 80 [баллов]. Здесь следует отметить, что Грузия определенно опережает ряд европейских стран, однако в то же время отстает от среднего показателя по европейскому региону на 10 пунктов.



Результат Грузии в рейтинге обусловлен в основном низким уровнем мелкого взяточничества, но в то же время проблемой остается элитная коррупция и отсутствие политической воли для борьбы с ней», — добавляет «Transparency International».



По мнению организации, более важным и тревожным является показатель указывающий на рост коррупции на высшем уровне и «захват ключевых государственных институтов»:



«Несмотря на то, что Грузия лидирует в регионе с 56 баллами, это связано с устранением в прошлом мелкого взяточничества;



С 2012 года в стране наблюдается стагнация в CPI. К сожалению, в стране, которая когда-то считалась чемпионом по борьбе с коррупцией в регионе, нынешнее правительство фактически убивает любой импульс для борьбы с этой проблемой. Правящая партия «Грузинская мечта», которую, согласно широко распространенному мнению, контролирует самый богатый человек Грузии и бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили, захватила ключевые государственные институты, судебную систему и правоохранительные органы, а это означает, что злоупотребления властью на самом высоком уровне остаются практически безнаказанными», — указано в документе.



Transparency International упоминает «десятки случаев предполагаемой коррупции в высших эшелонах власти», раскрытых ею за последние годы и остающихся нерасследованными.



«Например, в последние годы мониторинг Transparency International Georgia выявил десятки случаев предполагаемой коррупции на высоком уровне, которые не были расследованы; характер, масштабы и растущее число этих случаев указывают на тревожный вывод о том, что коррупция на высоком уровне в Грузии принимает форму клептократии, когда чиновники систематически используют политическую власть для присвоения богатства страны и подрыва всех критических голосов, включая политическую оппозицию, СМИ и гражданское общество.



Представители правительства даже прибегают к агрессивной риторике в отношении гражданского общества, разоблачающей коррупцию. Недавние кампании по дискредитации активистов вызвали опасения, что парламент может настаивать на принятии закона об иностранных агентах, аналогичного тому, что действует в России, для нападения на некоммерческие организации», — пишет Transparency International.



Организация отмечает, что ЕС назвал бездействие в связи с коррупцией на высоком уровне ключевой проблемой в своем решении от июня 2022 года не предоставлять Грузии статус кандидата:



«ЕС предложил стране перспективу членства, зависящую от выполнения 12 приоритетов, включая создание Антикоррупционного агентства, чтобы помочь «деолигархизировать» страну».



Transparency International, указывает, что правительство Грузии обнародовало планы по созданию такого агентства, но эти предложения не соответствуют необходимым мерам, «поскольку они не включают следственных полномочий и достаточной независимости агентства».



Рекомендации



Выполнение 12 приоритетов, установленных Европейской комиссией для Грузии, является лучшим способом и возможностью улучшить ситуацию и предпринять реальные шаги против коррупции в стране.



Поэтому правительство Грузии должно использовать 2023 год для тщательной реализации каждой из реформ, предусмотренных 12 приоритетами.



Необходимо:



- Начать эффективное расследование дел о коррупции на высоком уровне.

- Усилить роль надзорных органов, особенно парламента.

- Разрешить средствам массовой информации и организациям гражданского общества выполнять свои надзорные функции свободно и в безопасной среде.

- Развитие критических СМИ и журналистских расследований; поддерживать работу неправительственного сектора и антикоррупционных организаций.



Соседние с Грузией страны получили следующие баллы: Армения имеет в индексе 46 баллов, Азербайджан — 23, Турция — 36, Россия — 28.



Transparency International подчеркивает, что Индекс восприятия коррупции публикуется с 1995 года, однако сравнение данных возможно только с 2012 года в связи с изменением методологии.





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