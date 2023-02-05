

Зураб Абашидзе: Категорически заявляю, что информация, будто я в 2012-2022 гг тайно вел переговоры в Москве, является ложью

05.02.2023 23:20









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Зураб Абашидзе откликнулся на сюжет, вышедший в эфир в программе «Суббота Нодара Меладзе» и заявил, что информация, будто в 2012-2022 годах он тайно вел в Москве переговоры с российской стороной, является ложью.



«4 февраля на «ТВ Пирвели» вышел репортаж, в котором речь шла о моей деятельности. В связи с этим считаю своим долгом сообщить общественности следующее: на фоне драматической музыки и фотографий Кремля, без каких-либо реальных фактов и при бездарных манипуляциях, был сделан акцент на переговорах, которые я якобы тайно вел с российской стороной в Москве в 2012-2022 гг. Категорически заявляю, что это ложь.



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В программе рефреном шел вопрос: «О чем говорит Зураб Абашидзе с российской стороной?». Еще раз поясню: в т.н. пражском формате мы обсуждаем насущные для Грузии конкретные вопросы, что, в итоге, естественно, связано с судьбой грузинских территорий, которые во время нахождения у власти «Национального движения» и при его содействии фактически присвоила Россия.



О диалоге, проходящем в городе Прага, проинформированы наше общество, соответствующие ведомства и западные партнеры.



Как видно, в мечтающем о войне «ТВ Пирвели» никак не понимают, что грязь всегда возвращается обратно», — сказал Зураб Абашидзе. В т.н. пражском формате мы обсуждаем насущные для Грузии конкретные вопросы, что, в итоге, естественно, связано с судьбой грузинских территорий, которые во время нахождения у власти «Национального движения» и при его содействии фактически присвоила Россия, - об этом заявил «Имединьюс» спецпредставитель премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе.Зураб Абашидзе откликнулся на сюжет, вышедший в эфир в программе «Суббота Нодара Меладзе» и заявил, что информация, будто в 2012-2022 годах он тайно вел в Москве переговоры с российской стороной, является ложью.«4 февраля на «ТВ Пирвели» вышел репортаж, в котором речь шла о моей деятельности. В связи с этим считаю своим долгом сообщить общественности следующее: на фоне драматической музыки и фотографий Кремля, без каких-либо реальных фактов и при бездарных манипуляциях, был сделан акцент на переговорах, которые я якобы тайно вел с российской стороной в Москве в 2012-2022 гг. Категорически заявляю, что это ложь.В программе рефреном шел вопрос: «О чем говорит Зураб Абашидзе с российской стороной?». Еще раз поясню: в т.н. пражском формате мы обсуждаем насущные для Грузии конкретные вопросы, что, в итоге, естественно, связано с судьбой грузинских территорий, которые во время нахождения у власти «Национального движения» и при его содействии фактически присвоила Россия.О диалоге, проходящем в городе Прага, проинформированы наше общество, соответствующие ведомства и западные партнеры.Как видно, в мечтающем о войне «ТВ Пирвели» никак не понимают, что грязь всегда возвращается обратно», — сказал Зураб Абашидзе.





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