

Зураб Абашидзе подтвердил аутентичность записи его разговора с Карасиным

02.02.2023 11:14









В ходе разговора Абашидзе и Карасин обсуждают строительство новой магистрали параллельно дороге на Верхний Ларс. Карасин выражает заинтересованность российской стороны этой дорогой, однако стороны приходят к общему мнению, что разговоры на эту тему в тот момент были бы неуместны и могли вызвать излишние проблемы.



Речь идет о дороге Квешети- Коби. Это двухполосная асфальтобетонная дорога длиной в 22,7 км. В ходе строительства планируется построить 6 мостов, 5 тоннелей, в том числе один тоннель длиной в 9 км. Строительство дороги финансируют Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.



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Зураб Абашидзе в интервью грузинскому "Первому каналу" подтвердил, что запись аутентична. "Я дважды прослушал запись, разговор аутентичен, и пока не могу понять, что в нем сканадльного". По его словам, разговор состоялся в рамках т.н. пражского формата.



"Это 21 июня, может 20-е, прошлого года. Тогда была тяжелая ситуация в направлении Казбеги-Ларс. Тысячи машин стояли по обе стороны. Была сложная ситуация и мы максимально пытались урегулировать ее. В связи с этим в рамках т.н. Пражского формата я имел разговор с Карасиным. Этот формат существует именно для того, чтобы было возможно решать подобные вопросы непосредственным контактом. Повесткой дня и нашим мандатом были определены наши отношения, у нас была телефонная связь. Мы подключили местные службы, пограничников, таможенников, чтобы урегулировать данную ситуацию. Наши соседние страны были обеспокоены, в том числе из Армении приехал их представитель. Вот об этом мы говорили.



Я дважды прослушал запись, она аутентична, и пока не понял, что в нем скандального. Говорю, что с нашей стороны идет строительство, осуществляется большой инфраструктурный проект и где-то через полтора года, в 24-м году предусмотрено его завершение. Это пойдет на пользу делу, чтобы разрядить ситуацию. Ведется параллельное строительство, дороги строятся, тоннели.



Попытаются представитель это, как большой скандал. Если это послушать спокойно и присмотреться, о чем мы говорим - такие разговоры у нас были, когда создавалась форсмажорная ситуация на границе, с транспортной точки зрения. Тогда мы постоянно связывались друг с другом и это обычное явление", - сказал Абашидзе. Спецпредставитель премьер-министра Грузии в отношениях с Россией Зураб Абашидзе подтверждает аутентичность распространенной телефонной записи его разговора с председателем Комитета по международным Делам Совета Федераций России Григорием Карасиным, распространенной вчера, 1 февраля, ресурсом Cyber Kmara.В ходе разговора Абашидзе и Карасин обсуждают строительство новой магистрали параллельно дороге на Верхний Ларс. Карасин выражает заинтересованность российской стороны этой дорогой, однако стороны приходят к общему мнению, что разговоры на эту тему в тот момент были бы неуместны и могли вызвать излишние проблемы.Речь идет о дороге Квешети- Коби. Это двухполосная асфальтобетонная дорога длиной в 22,7 км. В ходе строительства планируется построить 6 мостов, 5 тоннелей, в том числе один тоннель длиной в 9 км. Строительство дороги финансируют Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.Зураб Абашидзе в интервью грузинскому "Первому каналу" подтвердил, что запись аутентична. "Я дважды прослушал запись, разговор аутентичен, и пока не могу понять, что в нем сканадльного". По его словам, разговор состоялся в рамках т.н. пражского формата."Это 21 июня, может 20-е, прошлого года. Тогда была тяжелая ситуация в направлении Казбеги-Ларс. Тысячи машин стояли по обе стороны. Была сложная ситуация и мы максимально пытались урегулировать ее. В связи с этим в рамках т.н. Пражского формата я имел разговор с Карасиным. Этот формат существует именно для того, чтобы было возможно решать подобные вопросы непосредственным контактом. Повесткой дня и нашим мандатом были определены наши отношения, у нас была телефонная связь. Мы подключили местные службы, пограничников, таможенников, чтобы урегулировать данную ситуацию. Наши соседние страны были обеспокоены, в том числе из Армении приехал их представитель. Вот об этом мы говорили.Я дважды прослушал запись, она аутентична, и пока не понял, что в нем скандального. Говорю, что с нашей стороны идет строительство, осуществляется большой инфраструктурный проект и где-то через полтора года, в 24-м году предусмотрено его завершение. Это пойдет на пользу делу, чтобы разрядить ситуацию. Ведется параллельное строительство, дороги строятся, тоннели.Попытаются представитель это, как большой скандал. Если это послушать спокойно и присмотреться, о чем мы говорим - такие разговоры у нас были, когда создавалась форсмажорная ситуация на границе, с транспортной точки зрения. Тогда мы постоянно связывались друг с другом и это обычное явление", - сказал Абашидзе.





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