

«Дорога в Мордор»: в YouTube появилась запись, предположительно, тайных российско-грузинских переговоров

01.02.2023 22:26





YouTube-канал Cyber Kmara опубликовал аудиозапись телефонного разговора, предположительно, между спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе и главой комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорием Карасиным, который является главным переговорщиком Москвы с Тбилиси.



Аудиозапись под названием «Тайная российско-грузинская связь. Дорога в Мордор» была опубликована сегодня, 1 февраля 2023 года. Но, как утверждается, беседа состоялась 22 июня 2022-го.



Из содержания разговора следует, что челочек с голосом, похожим на голос Карасина, говорит собеседнику, голос которого, предположительно, принадлежит Абашидзе, о важности строительства новой дороги, соединяющей Грузию и Россию. Тот, в свою очередь, сообщает о масштабной реабилитации существующей автомагистрали и признается, что сейчас не лучшее время для запуска новых проектов.



В подводке к видео говорится, что «правительство Грузии и правительство России тайно сотрудничают». Авторы отмечают, что Тбилиси укрепляет связи с Москвой, пока весь мир их обрывает. Более того, строительство дороги ведется, пока преступный режим России убивает украинцев и уничтожает украинские города и села.



«Цель новой дороги – связать Грузию с Россией, чтобы превратить ее в де-факто вассальное государство», — говорится в тексте.



Аутентичность аудиозаписи пока не установлена. SOVA предлагает полную расшифровку разговора (ЗА – предположительно, Зураб Абашидзе, ГК – предположительно, Григорий Карасин).



ЗА: Алло.

ГК: Зураб Ираклиевич, привет. Рад тебя слышать.

ЗА: Приветствую, приветствую.

ГК: В добром здравии, надеюсь?

ЗА: Все нормально, все отлично.

ГК: Слава Богу.

ЗА: Как жизнь, как семья?

ГК: Ничего, ничего, активно, активно идет жизнь, семья нормально, слава богу.

ЗА: Очень хорошо, отлично.

ГК: Я звоню, знаешь, по какому поводу? У меня была обстоятельная беседа с нашим Минтрансом, с руководством.

ЗА: Ага.

ГК: Значит, ну они… Я просто хочу, чтобы ты тоже был в курсе дела. Они очень удовлетворены последними контактами, которые были продуктивными и как-бы показали взаимную заинтересованность в решении… в частности, там Верхний Ларс фигурирует, и других проблем. Более того, они хотят сделать эти контакты регулярными.

ЗА: Ага.

ГК: Не взирая там – обострение ситуации с транспортом, нет обострения… Все равно возникают определенные проблемы. И даже намекнули мне на то, что у них есть какой-то, значит, на перспективу план, значит, строительства какого-то нового коридора, который был связал, значит, вас и нас.

ЗА: Это где, интересно?

ГК: Не знаю, карты не было под рукой, но это через… от Краснодарского края, значит, прямо на территорию… Я так понимаю, что это какое-то место между, условно скажем… между левее Южной Осетии. Понимаешь, да?

ЗА: Не совсем понял, но… Нет, ну сейчас здесь идет строительство, которое закончится через полтора года.

ГК: Это что?

ЗА: Огромная параллельная магистраль – к существующему, в сторону Казбеги-Ларси. Там тоннели, дороги…

ГК: Я так понимаю, ты имеешь в виду, это типа реконструкции того, что уже есть. Т. е. модернизация.

ЗА: Т. е. то, что есть, это остается, и параллельно там строится целая…

ГК: На каком-то расстоянии?

ЗА: На каком-то расстоянии, да. И потом видно будет, грузы где будут передвигаться…

ГК: Значит, ты более продвинут, чем я.

ЗА: Да-да-да. Мы об этом говорили, кстати, раньше. Но так, поскольку тогда это было еще на начальном этапе, а сейчас это идет во всю. Тоннели там будут до девяти километров, не чуть, а самые длинные на Кавказе.

ГК: Видимо они это и имели в виду.

ЗА: Наверное, да. И у вас на той стороне, перед… прямо на Ларсе идет реконструкция.

ГК: В том-то и дело, что они намерены строить с нашей стороны, в общем, ну, достаточно разветвленную систему подъезда и т. д.

ЗА: Да, да, да. Это должно быть…

ГК: Я просто хотел, чтобы ты это знал. Ты это знаешь лучше, чем я.

ЗА: Понятно, понятно.

ГК: И главное – способствовать тому, чтобы, если возникает необходимость, пускай они контактируют.

ЗА: Они контактируют, контактируют. Даже Пашинян присылал своего министра на границу.

ГК: Вот об этом мне говорили.

ЗА: Он встречался с российским.

ГК: Вот они говорили, что армяне там принимают активное участие, поскольку они тоже заинтересованы.

ЗА: Да-да. Но, в любом случае, в любом случае, здесь такое мнение – уже невозможно переубедить – что они побольше могут пропускать в свою сторону машин.

ГК: Ну прекрасно, прекрасно.

ЗА: Но здесь огромные очереди. Как раз сейчас мы с одним представителем этого бизнес-сектора, который занимается транспортом, прямо сейчас встретимся…

ГК: Ты передавай представителю привет.

ЗА: Представителю передам.

[смеются]

ЗА: Ну, в общем, ситуация непростая, потому что километровые стоят очереди. Пусть они немного ускорят пропуск.

ГК: Я понимаю, да нет, я понимаю все это. Я поэтому так оперативно решил тебе позвонить. Но, слава богу, что там все движется куда-то в плане развития.

ЗА: Да, потому что сейчас, если откровенно, начать разговор насчет того, что где-то еще что-то мы начинаем… ну сейчас не время совершенно.

ГК: Да, это видимо немножко неадекватно.

ЗА: Это неадекватно, ну.

ГК: Все, все, я понял, я понял.

ЗА: Я что хочу спросить. Ты будешь давать какую-то информацию? Или, наверно, не надо сейчас? Сейчас не надо.

ГК: Нет, нет-нет-нет. Я никакую информацию не даю. Тем более у меня сейчас был… ну, я член тут комиссии российско-азербайджанской – парламентской комиссии… Завтра, я так понимаю, Лавров будет в Иране сначала, потом летит…

ЗА: Да, да, я видел это, да.

ГК: …будет в Баку. Поэтому, активность большая. Нет, я просто в данном случае в рабочем порядке с тобой.

ЗА: Да, да, я понял. Спасибо, спасибо.

ГК: Информации никакой не буду давать.

ЗА: Хорошо, спасибо.

ГК: Все, на связи находимся.

ЗА: Спасибо, спасибо.

ГК: У вас жарко сейчас?

ЗА: Нет, нет, совсем не жарко, хорошая погода – ни жарко, ни прохладно. Приятная такая, пока особой жары нет.

ГК: Ну вот у нас тоже хорошая погода. Не дай бог, ударит 35 – вот это будет номер.

ЗА: Да, здесь тоже бывает такое. Но пока нет, пока довольно комфортно.

ГК: Ладно, я жму тебе руку, своим передавай привет от нашей семьи.

ЗА: Спасибо, спасибо, спасибо. Есть, есть.

ГК: Пока, пока.

ЗА: Обнимаю, спасибо, спасибо.



Отметим, что YouTube-канал Cyber Kmara в прошлом также публиковал аудиокомпроматы. В частности, в апреле 2022 года – через месяц после российского вторжения в Украину – в блоге появилась запись разговора, который, предположительно, состоялся между миллиардером и основателем правящей в Грузии партии Бидзиной Иванишвили и российским олигархом Владимиром Евтушенковым, попавшим под санкции Запада. Как следовало из записи, голос, приписываемый Евтушенкову, предлагает некую схему по реализации зерна в обход санкций.







Источник: SOVA

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