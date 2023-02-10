

Дэвид Крамер: Звучит так, будто г-н Кобахидзе болеет за победу России – это позорно

10.02.2023 16:17









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«Я говорил с самого начала, и это совершенно очевидно, что никто, вообще никто не пытается втянуть Грузию в войну между Россией и Украиной. Никто вообще. Последнее, чего хотят Соединенные Штаты Америки, — это распространения этой войны на другие страны. Так что, это настолько смехотворное заявление, что ему должно быть стыдно за себя, и ему следует прекратить делать эти смехотворные заявления», — заявляет Дэвид Крамер.



Кроме того, в Соединенных Штатах Америки отреагировали на еще одно заявление председателя «Грузинской мечты», где он говорит о «партии глобальной войны» и интересах вовлечения Грузии в войну. По словам директора евразийской программы Атлантического совета Джона Хербста, «странно, когда политик в оккупированной Россией стране делать заявления в связи с нападением Москвы на Бахмут и говорит о «партии глобальной войны», что радует Кремль». Звучит так, будто г-н Кобахидзе болеет за победу России и, на мой взгляд, это позорно, - заявил директор по глобальной политике Института Джорджа Буша Дэвид Крамер в беседе с «Голосом Америки», откликаясь на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе о том, что «на данном этапе российская сторона имеет преимущество в войне».«Я говорил с самого начала, и это совершенно очевидно, что никто, вообще никто не пытается втянуть Грузию в войну между Россией и Украиной. Никто вообще. Последнее, чего хотят Соединенные Штаты Америки, — это распространения этой войны на другие страны. Так что, это настолько смехотворное заявление, что ему должно быть стыдно за себя, и ему следует прекратить делать эти смехотворные заявления», — заявляет Дэвид Крамер.Кроме того, в Соединенных Штатах Америки отреагировали на еще одно заявление председателя «Грузинской мечты», где он говорит о «партии глобальной войны» и интересах вовлечения Грузии в войну. По словам директора евразийской программы Атлантического совета Джона Хербста, «странно, когда политик в оккупированной Россией стране делать заявления в связи с нападением Москвы на Бахмут и говорит о «партии глобальной войны», что радует Кремль».





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