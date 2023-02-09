

Глава правящей партии Грузии заявил о преимуществе России в войне с Украиной

09.02.2023 16:27





Председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе считает, что Россия, как в настоящее время, так и в целом имеет преимущество в войне с Украиной.



Кобахидзе также отметил, что «за последние 1-2 недели» Россия заняла до 10 населённых пунктов, в то время как Украина не заняла даже одного.



8 февраля в эфире «Общественного вещателя Грузии» председатель «Грузинской мечты» заявил, что на фоне преимущества России выросла заинтересованность вовлечения Грузии в войну. Именно об этом заявлении его спросили сегодня журналисты.



«Это [преимущество России] фактическая данность, что подтверждают представители правительства Украины и соответствующие иностранные представители из Европы и США. Например, если взять последние 1-2 недели, украинская сторона не заняла даже один населенный пункт, а за последнюю неделю российская сторона заняла до десяти населенных пунктов, что показывает, что на данном этапе у неё преимущество… Важно, у кого сейчас преимущество.



В целом, до начала войны Россия оккупировала Крым и определенную часть Донбасса. Сегодня она оккупировала 80% Херсона, часть Харьковской области и 80% Запорожской области. То есть, в общем преимущество у России», — сказал он.



По утверждению политика, на фоне этого растет «заинтересованность некоторой силы» вовлечь Грузию в военный конфликт. По его словам, за этим интересом стоит «партия глобальной войны». Он не стал называть, кого именно он имеет в виду, «чтобы не вступать в противостояние с конкретными государствами».



«Есть конкретный интерес открытия второго фронта для того, чтобы положение России на первом фронте стало тяжелее. [Начало войны в Грузии] повлечет именно это.



У нас есть 25 тысяч хорошо обученных военных, до ста танков, два истребителя и так далее. Конечно же, есть ресурс, сделать положение России тяжелее, но в конечном итоге сделано это будет за счёт уничтожения Грузии», — резюмировал политик.



О целях «некоторых сил» открыть второй фронт в Грузии представители правящей партии стали заявлять вскоре начала российского вторжения в Украину.





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