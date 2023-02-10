

Грузинский депутат опроерг заявление российского сенатора Джабарова - «русские вообще часто лгут»

10.02.2023 17:48





Председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе прокомментировал вчерашнее заявлениe заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.



По словам российского депутата, несколько недель назад Грузия обратилась к России с просьбой о возобновлении авиасообщения между странами.



Депутат парламента Грузии в ответ на это заявил, что на самом деле ничего такого не было.



«Этого не происходила. Да, русские вообще часто лгут» — заявил Самхарадзе.





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