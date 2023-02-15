

Депутат от «Мечты»: Кубилюс лоббирует беззаконие, несправедливость, убийства и пытки

15.02.2023 14:26









По его словам, «Кубилюс делает ложную связь между Саакашвили и европейской интеграцией страны».



«Кубилий лоббирует беззаконие, несправедливость, убийства и пытки. Его попытка оскорбить общественность этим заявлением только навредит ему. Дилемма о том, что Грузия равна вступлению Грузии в Европейский союз, неприемлема и является дезинформацией. Любой, кто пытается провести такую ​​параллель, идет вразрез не только с грузинскими, но и с европейскими ценностями», — заявил Йонатамишвили.



Депутат Европарламента Эндрюс Кубилюс накануне



Говоря о резолюции Европарламента, касающейся экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Кубилюс заявил, что она согласована с представителями всех политических партий, и если «Грузинская мечта» и дальше будет относиться к Саакашвили так же, как сейчас, станет ясно, что правительство Грузии не выполняет рекомендации, что повлияет на европейский статус Грузии.

«Интересно, о каких правилах говорит Кубилюс, коррупции, нездоровом лоббировании и военной риторике? — Эти правила неприемлемы для нашего общества», — заявил Первому каналу Грузии член «Грузинской мечты» Рати Йонатамишвили.По его словам, «Кубилюс делает ложную связь между Саакашвили и европейской интеграцией страны».«Кубилий лоббирует беззаконие, несправедливость, убийства и пытки. Его попытка оскорбить общественность этим заявлением только навредит ему. Дилемма о том, что Грузия равна вступлению Грузии в Европейский союз, неприемлема и является дезинформацией. Любой, кто пытается провести такую ​​параллель, идет вразрез не только с грузинскими, но и с европейскими ценностями», — заявил Йонатамишвили.Депутат Европарламента Эндрюс Кубилюс накануне заявил в интервью «Главному каналу» : «У нас есть четкое послание для «Грузинской мечты», вы не получите статуса, если не будете играть по нашим правилам».Говоря о резолюции Европарламента, касающейся экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Кубилюс заявил, что она согласована с представителями всех политических партий, и если «Грузинская мечта» и дальше будет относиться к Саакашвили так же, как сейчас, станет ясно, что правительство Грузии не выполняет рекомендации, что повлияет на европейский статус Грузии.





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