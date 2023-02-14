

Кубилюс «Грузинской мечте» – Вы не получите статус, если не будете играть по нашим правилам

14.02.2023 23:38





У нас есть посыл для правительства Грузии, «Грузинской мечты» — мы очень четко говорим, что вы не получите этот статус, если не будете играть по нашим правилам, — заявил европарламентарий Эндрюс Кубилюс.



Говоря о резолюции Европарламента, касающейся экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Кубилюс заявил, что она согласована с представителями всех политических партий, и если «Грузинская мечта» и дальше будет относиться к Саакашвили так же, как сейчас, станет ясно, что правительство Грузии не выполняет рекомендации, что повлияет на европейский статус Грузии.



«Позиция Европарламента очень четко выражена в этой резолюции. Это не решение отдельных членов. С этим согласились представители всех политических партий и подавляющее большинство Европарламента. В первую очередь резолюция будет касаться наших переживаний и опасений по поводу того, что происходит в отношении Саакашвили.



Мы думаем, что наличие такого политзаключенного, как Михаил Саакашвили, является тестом для правительства Грузии, в смысле того, что произойдет в отношении него. У нас есть посыл для правительства Грузии, для «Грузинской мечты» – если они продолжат придерживаться этой позиции и такого отношения к состоянию Саакашвили, для нас станет ясно, что правительство Грузии не выполняет рекомендации и это повлияет на европейский статус Грузии», - заявил Кубилюс.



По его словам, они «продолжат оказывать давление» на правительство Грузии.



«Это очень четкий язык Европарламента, и если они хотят, чтобы Грузия получила статус Евросоюза, то должны прислушаться к нашему мнению… Мы очень четко говорим, что вы не сможете получить этот статус [кандидата в члены ЕС], если не будете играть по нашим правилам», — заявил Кубилюс в эфире «Мтавари архи» («Главного канала»).



Европарламент 15 февраля проведет голосование по резолюции, связанной с состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, 15 февраля.





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