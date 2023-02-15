

Акубардия: Вопрос Саакашвили - препятствие для европейского будущего Грузии

15.02.2023 14:29









Теона Акубардия прокомментировала



Как отметила Акубардия, когда речь идет о европейской семье, существуют стандарты в отношении качества демократии, а также в отношении европейского поведения.



«Вопрос Михаила Саакашвили — препятствие для европейского будущего Грузии. Суд, который не является полностью свободным, а также здоровье Михаила Саакашвили, становится важной проблемой в отношении его жизни, и по этому поводу идет критика, это вредит нашему европейскому будущему. Соответственно, нравится кому-то Кубилюс или нет, я хотела бы найти способ решения проблемы, а не видеть волну ругани, которая, последует за заявлением Кубилюса», — заявила Акубардия.



На вопрос, говорит ли Кубилюс с «Грузинской мечтой» языком ультиматума, Теона Акубардия отметила, что языком ультиматума говорит Кремль, а не Европарламент.



«Вступление в Европейский Союз – это наша воля, и никто нас к этому не принуждает. На языке ультиматума с нами говорит Кремль, а не какой-то один депутат Европарламента. Мы должны учитывать, что в какую бы семью мы ни захотели вступить, существуют определенные нормы поведения, иначе мы останемся один на один с Кремлем, а это катастрофа для страны. Хотя личная критика евродепутатов, к сожалению, вошла в привычку, мы должны сделать все, чтобы страна влилась в европейскую семью, для этого нужна ежедневная работа, а не те антизападные заявления, которые мы слышим от «Грузинской мечты», — заявила Акубардия.

«Вопрос Михаила Саакашвили является препятствием для европейского будущего Грузии», — заявила депутат от оппозиции Теона Акубардия.Теона Акубардия прокомментировала заявление евродепутата Андрюса Кубилюса , в котором Кубилюс заявил: «У нас есть четкое послание для «Грузинской мечты», вы не получите статуса, если не будете играть по нашим правилам».Как отметила Акубардия, когда речь идет о европейской семье, существуют стандарты в отношении качества демократии, а также в отношении европейского поведения.«Вопрос Михаила Саакашвили — препятствие для европейского будущего Грузии. Суд, который не является полностью свободным, а также здоровье Михаила Саакашвили, становится важной проблемой в отношении его жизни, и по этому поводу идет критика, это вредит нашему европейскому будущему. Соответственно, нравится кому-то Кубилюс или нет, я хотела бы найти способ решения проблемы, а не видеть волну ругани, которая, последует за заявлением Кубилюса», — заявила Акубардия.На вопрос, говорит ли Кубилюс с «Грузинской мечтой» языком ультиматума, Теона Акубардия отметила, что языком ультиматума говорит Кремль, а не Европарламент.«Вступление в Европейский Союз – это наша воля, и никто нас к этому не принуждает. На языке ультиматума с нами говорит Кремль, а не какой-то один депутат Европарламента. Мы должны учитывать, что в какую бы семью мы ни захотели вступить, существуют определенные нормы поведения, иначе мы останемся один на один с Кремлем, а это катастрофа для страны. Хотя личная критика евродепутатов, к сожалению, вошла в привычку, мы должны сделать все, чтобы страна влилась в европейскую семью, для этого нужна ежедневная работа, а не те антизападные заявления, которые мы слышим от «Грузинской мечты», — заявила Акубардия.





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