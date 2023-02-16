

Виола фон Крамон: 576 коллег и я согласны: правительство несет ответственность за здоровье Михаила Саакашвили

16.02.2023 10:44









По ее словам, вопрос должен быть решен как можно быстрее на гуманитарной основе.



«Нам незамедлительно нужно гуманитарное решение проблемы, как можно скорее, чтобы Грузия наконец смогла сосредоточиться на других вопросах», — пишет европарламентарий.



Европарламент принял резолюцию о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Резолюцию поддержали 577 депутатов, против проголосовали 33, воздержались - 26. Резолюция [Европарламента] о Михаиле Саакашвили была принята абсолютным большинством голосов. 576 коллег и я согласны: правительство Грузии несет ответственность за здоровье Михаила Саакашвили, а также других заключенных, - об этом европарламентарий Виола фон Крамон пишет в Twitter.По ее словам, вопрос должен быть решен как можно быстрее на гуманитарной основе.«Нам незамедлительно нужно гуманитарное решение проблемы, как можно скорее, чтобы Грузия наконец смогла сосредоточиться на других вопросах», — пишет европарламентарий.Европарламент принял резолюцию о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Резолюцию поддержали 577 депутатов, против проголосовали 33, воздержались - 26.





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