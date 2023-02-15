

Европарламент призвал освободить Саакашвили и ввести санкции против Иванишвили

15.02.2023 20:16





Европейский парламент утвердил резолюцию «О ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили».



Документ содержит призыв к властям Грузии освободить политика и разрешить ему лечиться за границей.



Европарламентарии утвердили и поправку о необходимости введения санкций против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. Её инициировали пять политических групп Европарламента.



«(Европарламент) подчеркивает фундаментальную роль олигарха Бидзины Иванишвили в продолжающемся заключении Михаила Саакашвили в рамках личной вендетты, повторяет свой призыв к (Европейскому) Совету и демократическим партнерам рассмотреть вопрос о введении санкций против Иванишвили за его роль в деградации политического процесса в Грузии», – сказано в документе.



За принятие резолюции проголосовали 577 депутатов, против – 33. При этом поправку о введении санкций против Иванишвили поддержали 362 депутата, против выступил 121.



Заявления представителей «Грузинской мечты» по отношению к Михаилу Саакашвили в документе оцениваются как «неадекватные и неприемлемые». Говорится и о том, что ситуация вокруг бывшего президента, отказ отправить его на лечение за границу отразятся на имидже и европейских перспективах страны. Отмечая, что грузинские власти до сих пор отвергают многочисленные призывы международных организаций и экспертов не подвергать опасности жизнь Саакашвили, в проект резолюции первым пунктом внесли следующее:



«Европарламент выражает серьезную озабоченность по поводу ухудшения состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили и неадекватной реакции грузинских властей на данный момент и считает, что обращение с заключенными, такими как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой для выявления приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным европейским устремлениям, включая статус кандидата в ЕС».



14 декабря 2022 года Европарламент принял резолюцию о реализации Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия. Европарламент и тогда призвал к освобождению из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и введению санкций против экс-премьера Бидзины Иванишвили.



В июне 2022 года Европарламент утвердил резолюцию о «Нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии», в которой говорилось о «деструктивной роли олигарха Бидзины Иванишвили в политике и экономике Грузии, его контроле над правительством и его решениями, в том числе по политически мотивированным преследованиям журналистов и политических оппонентов». В документе речь шла об обеспокоенности в связи с «личными и деловыми связями Иванишвили с Кремлем, которые определяют позицию нынешнего правительства Грузии в отношении санкций против России». Власти Грузии тогда назвали «оскорбительной» резолюцию Европарламента.





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