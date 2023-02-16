

Джапаридзе: Я не верю, что резолюции могут как-то повлиять на «Грузинскую мечту», они перешли эту черту

16.02.2023 15:34









По словам Джапаридзе, «Грузинская мечта» не будет учитывать принятую Европарламентом резолюцию.



«Я не верю, что резолюции могут как-то повлиять на «Грузинскую мечту», они пересекли эту черту. Прошло много времени с тех пор, когда они пересекли эту грань. Это произошло тогда, когда документ, созданный при посредничестве Шарля Мишеля, ЕС и США, был расторгнут в одностороннем порядке. После этого у меня больше нет иллюзий насчет того, что Евросоюз примет какую-то резолюцию или что-то скажут в Европарламенте, и они будут считаться с этим. Им плевать на критику Запада, рекомендации о том, какой должна быть страна. Они преподносят это как противостояние не России и Запада, то есть выбор, а как выбор между миром и войной, тем самым запутывая людей. Поэтому я не верю, что это окажет какое-то влияние», — сказал Джапаридзе.



15 февраля Европарламент принял

«У меня больше нет иллюзий насчет того, что Евросоюз примет какую-то резолюцию или что-то скажут в Европарламенте, и они будут считаться с этим», — заявил лидер «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе.По словам Джапаридзе, «Грузинская мечта» не будет учитывать принятую Европарламентом резолюцию.«Я не верю, что резолюции могут как-то повлиять на «Грузинскую мечту», они пересекли эту черту. Прошло много времени с тех пор, когда они пересекли эту грань. Это произошло тогда, когда документ, созданный при посредничестве Шарля Мишеля, ЕС и США, был расторгнут в одностороннем порядке. После этого у меня больше нет иллюзий насчет того, что Евросоюз примет какую-то резолюцию или что-то скажут в Европарламенте, и они будут считаться с этим. Им плевать на критику Запада, рекомендации о том, какой должна быть страна. Они преподносят это как противостояние не России и Запада, то есть выбор, а как выбор между миром и войной, тем самым запутывая людей. Поэтому я не верю, что это окажет какое-то влияние», — сказал Джапаридзе.15 февраля Европарламент принял резолюцию о состоянии здоровья Михаила Саакашвили





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